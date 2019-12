Wanda Nara stronca definitivamente Ivana Icardi. Gelo sulla Juve

Wanda Nara si veste di questo nuovo ruolo come meglio non si potrebbe: sta preparando il suo debutto in qualità di opinionista, accanto a Pupo e soprattutto ad Alfonso Signorini, in una delle edizioni più attese del pur giovane Grande Fratello Vip. E a #CR4 la Repubblica delle donne, Wanda ha ribadito le proprie qualità (di agente del consorte Mauro Icardi e non solo), eludendo ove possibile le domande in merito al rientro di Icardi in Italia pur rispondendo ai quesiti ironici e pungenti del conduttore, Piero Chiambretti, e proprio del direttore di Chi.

Quando Signorini le domanda della Juve e del passaggio del centravanti argentino alla società torinese, lascia cadere il discorso scivolando tra l’elogio del PSG e le necessità dell’attaccante argentino.

“Perché tante persone ce l’hanno con lei?”, ha chiesto Chiambretti. “Penso che non si è abituati a una donna che dice tutto quello che pensa”, ha risposto Wanda. Definitiva.

Wanda Nara e Ivana Icardi: il rapporto oggi tra le due

“Ho scelto Wanda come opinionista perché è una persona estremamente diretta”, ha tenuto a precisare Signorini. La parola è poi passata di nuovo a Wanda Nara sull’inevitabile incrocio con Ivana Icardi, ex concorrente dell’ultimo Grande Fratello e sorella di Mauro, nonché protagonista di una faida familiare molto cruenta, a tratti spietata.

“Penso sia ancora piccola e che ha cercato questa strada nel mondo dello spettacolo (riferendosi al gossip, ndr). In Argentina conta di più e sempre la famiglia… Se ho rapporti con lei oggi? Per sanare un po’ ci vuole comprensione. Lei è stata al Grande Fratello argentino e ha detto il contrario su di me di quanto detto in Italia”. Una posizione, quella di Wanda, oggi coerente con quanto asserito a suo tempo quando esplose pubblicamente la questione. Le accuse avanzate da Ivana sul mancato sostegno umano ed economico alla famiglia da parte dell’attaccante. E poi quell’allusione ad aver manipolato Mauro.

Il matrimonio e la difficile seperazione di Wanda Nara da Maxi Lopez

Altrettanto ferma, lo è stata nel ribadire come la sua relazione con Icardi si sia instaurata solo dopo la dissoluzione del matrimonio con l’ex, l’attaccante argentino Maxi Lopez.

“Prima mi sono lasciata con Maxi Lopez, poi sono tornata in Argentina e dopo sono stata con Mauro”, ha confermato la Nara. “Io guadagnavo di più quando abbiamo iniziato la relazione”, ha sottolineato. E a proposito dell’inizio della love story con il calciatore in forza al PSG ha rimarcato: “Prima mi sono lasciata con Maxi Lopez, poi sono tornata in Argentina e dopo sono stata con Mauro”.

E l’ex marito come ha elaborato la presenza di una figura come quella di Icardi, accanto ai propri figli, viste le recenti polemiche? Wanda non può che ammettere le difficoltà che hanno condotto i due anche in tribunale: “All’inizio non è stato facile”. Nulla di più.

VIRGILIO SPORT | 19-12-2019 11:21