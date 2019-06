Wanda Nara tra provocazioni roventi e messaggi al vetriolo

La vita che riesce a riversare sui social Wanda Nara è tanta. Non tutta, non la più autentica – è ovvio -, ma i suoi pensieri condivisi, i suoi messaggi criptici e quelle fotografie posate con il fedelissimo parrucchiere e truccatore al seguito fanno volume, in questa immagine edulcorata per i suoi seguaci, in attesa di comprendere che ne sarà di Mauro Icardi e della sua carriera.

Wanda e Mauro hanno intrapreso un percorso a due. Lei ha aggiunto al suo curriculum il ruolo di agente di uno dei talenti più interessanti di questa Argentina, sempre prolifico, ma che in questa nuova Inter costruita sull’asse Conte-Marotta non trova abbastanza spazio per continuare. E così all’altalena del rinnovo, si è sostituita quella dell’addio. Il resto o parto che Wanda Nara si è apprestata prontamente a smentire a ogni puntata di Tiki Taka, con cadenza settimanale nel corso del campionato, si è esaurito.

Oggi si discute dell’incompatibilità tra la moglie-agente di Icardi e Conte. I progetti immobiliari di Wanda (si trasferirà con la famiglia presto in prossimità della nuova sede tech dell’Inter) non allontanano lo spauracchio di una cessione imminente, magari nel quadro di uno scambio con lo juventino Paulo Dybala che gode di grande stima da parte di Beppe Marotta.

Dalla Polinesia, la signora Icardi si è affrettata, tra una gita e giornate in spiaggia, a smentire il presunto flirt di suo marito e una telefonata -sgradevole – proprio con il neo allenatore nerazzurro – in cui avrebbe ribadito la propria volontà e quella di suo marito.

“Visto che certa gente continua a filtrare notizie false, ci tengo a chiarire che non ho chiamato nessuno come invece hanno fatto capire. E purtroppo sono tanti a scrivere su questa enorme bugia”, le parole della showgirl in un post su twitter mentre si trova in vacanza con l’attaccante.

Intanto la data del raduno e l’inizio del relativo ritiro per l’Inter si avvicinano. E con esse il timore, fondato, di non vedere tra i presenti l’ex capitano, Mauro Icardi. Sempre che Wanda Nara, apparentemente impegnata in faccende lontane, non abbia già elaborato un piano alternativo.

VIRGILIO SPORT | 25-06-2019 11:26