Wanda posta foto di Icardi e Berni, il sarcasmo dei tifosi  

La battaglia tra l’Inter e la famiglia Icardi si combatte anche sul web, con l’attaccante e la moglie-agente Wanda Nara che in questi giorni stanno utilizzando i social network per ricordare l’attaccamento del giocatore ai colori nerazzurri. Non tutti i post, però, riescono col buco… Anzi, le immagini e le parole utilizzate da Maurito e Wanda finiscono a volte per ritorcersi contro di loro, dato che nei commenti i tifosi interisti non si risparmiano dal rivolgere alla coppia critiche, commenti sarcastici e anche parecchi insulti.

MAURO E BERNI. Non è andata a buon fine, ad esempio, una delle ultime immagini postate da Wanda sul suo account Twitter. Una foto senza didascalia, che vede un Icardi in nerazzurro che sorride mentre viene abbracciato dal terzo portiere nerazzurro Tommaso Berni dopo lo spareggio Champions contro la Lazio dello scorso maggio: lo scatto suggerisce appunto la felicità di Icardi nel vestire la maglia dell’Inter e nell’appartenere al gruppo. Peccato, però, che il post offra il fianco al sarcasmo dei tifosi nerazzurri, la maggior parte dei quali non si lascia sfuggire l’occasione di paragonare la fedeltà di Berni all’ingratitudine di Icardi. “Una gloriosa bandiera dell’Inter che ha dimostrato di tenere più di ogni altra cosa alla maglia… in compagnia di tuo marito”, scrive un tifoso, mentre altri si limitano a un “Tommaso Berni uno di noi”.

TIFO DIVISO. Molti, infine, attaccano Wanda per il suo tentativo di commuovere i tifosi. “Basta con questa farsa! Siete ridicoli!”, commenta Alessandro, mentre sono in tanti coloro che rispondono pubblicando un’immagine di Samir Handanovic: “Non ci sono paragoni…questo è un Capitano…il Nostro Capitano !!!”, la risposta di uno di loro. C’è qualcuno che prova a far ragionare Wanda – “Se gli vuoi bene fai il suo bene…”, ma sono in minoranza. Il tifo nerazzurro resta spaccato sulla vicenda Icardi, ma con il passare dei giorni la sensazione è che il fronte di chi sta con la società si stia allargando. E che gli Icardi stiano rimanendo sempre più soli.

SPORTEVAI | 28-02-2019 10:04