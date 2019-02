Wanda sbotta e attacca Perisic

Nuova puntata nell’annosa telenovela legata a Icardi (ancora ai box e, secondo alcune indiscrezioni, a rischio operazione al ginocchio). Wanda Nara, sempre dagli studi di Tiki Taka, ha, nuovamente, difeso, ad oltranza, il proprio assistito. Al consiglio di Cassano di scusarsi con l’intero spogliatoio, la moglie/agente ha risposto: “Scusarsi di cosa? Cosa ha fatto per doversi scusare? Basta con questa caz..ta, lui va tutti i giorni in spogliatoio a fare fisioterapia. E’ solo cinema”.

Wanda si è soffermata anche sul problema al ginocchio di Icardi che potrebbe anche portare ad un intervento chirurgico e, di conseguenza, alla chiusura anticipata della stagione del bomber argentino: “Noi abbiamo un amico medico che ci diceva: ‘Mauro così non può giocare’. Ma nessuno riusciva a tenerlo fuori, soprattutto in partite come il derby o altre, perché lui voleva giocare sempre. Togliere la fascia a uno di quelli che ci tengono di più ti risolve qualcosa?”.

La compagna dell’ex capitano dell’Inter ha anche attaccato Perisic, reo di aver “ripreso” Politano (l’attaccante esterno nerazzurro ha festeggiato il suo gol emulando l’esultanza di Icardi): “Nel calcio ci sono tante ingiustizie come questo rigore (quello del 3-3 definitivo contro la Fiorentina, ndr) o come l’atteggiamento di Perisic o ancora tenere Icardi a casa che ha dato tutto per l’Inter e ora viene dipinto come un mostro che non è. Il rigore di Perisic lo abbiamo visto tutti in piedi sul divano, ma il suo gesto non dà tranquillità”. Il braccio di ferro tra Wanda/Icardi e la società prosegue. Al momento, non sembra possibile un accordo tra le parti.

SPORTAL.IT | 25-02-2019 08:25