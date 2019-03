Wanda su Icardi: "Siamo ormai vicini alla pace"

L'Inter si gode Lautaro Martinez. Il Toro ha deciso il derby, esaltando Spalletti, certo di aver trovato l'attaccante giusto per questo finale di stagione in cui i nerazzurri devono conquistare, a tutti i costi, la qualificazione alla prossima Champions League. E Icardi? Ci pensa Wanda Nara a riportare Maurito sotto i riflettori. Direttamente dagli studi di Tiki Taka, l'agente del bomber argentino fa chiarezza sull’imminente futuro del suo assistito: "Io ho parlato con Marotta, siamo ormai vicini alla pace. Manca poco. Mauro ancora non ha avuto una giornata libera, sta cercando di recuperare. Neanche io ho capito quale sia il problema. Non ci sono problemi coi compagni. Abbiamo visto una ad una le dichiarazioni dei compagni. Nessuno ha detto qualcosa".

La nota procuratrice continua a difendere Icardi: "Il problema al ginocchio è reale. Se si è sempre allenato con questo problema, fa capire come abbia sempre messo prima l'Inter. Nessuno sa cosa si sono detti lui e Spalletti. Il problema di tutti è che confondono Mauro e Wanda: quello che penso io è diverso da quello che pensa lui. Mauro non ha chiesto un aumento: non è una questione di soldi".

Non manca una frecciatina finale: "Se tu fossi l'agente di Icardi (rivolgendosi a D'Amico, ndr), e all'improvviso, nonostante sia sempre stato descritto come un professionista esemplare, gli tolgono la fascia, come reagiresti?". Insomma, in settimana potrebbe accadere qualcosa di nuovo per quanto concerne la telenovela Icardi. Intanto Lautaro Martinez si è preso l'attacco nerazzurro e non sembra intenzionato a mollare la maglia da attaccante titolare, supportato anche da Spalletti che stravede per lui. Per Icardi sarà un finale di stagione di rincorsa.

SPORTAL.IT | 18-03-2019 08:35