Wayne Rooney torna a giocare

Dopo la parentesi americana al DC United, Wayne Rooney fa ritorno nella sua Inghilterra e riparte dal Derby County, squadra impegnata nella Championship, la seconda serie inglese. L'attaccante ha firmato un contratto di 18 mesi con i Rams, e oltre al ruolo in campo ricoprirà anche quello di assistente dell'allenatore Phillip Cocu.

"Oggi mi sento bene. Sono stato fortunato a non aver avuto nella mia carriera gravi lesioni muscolari – ha dichiarato a Rooney ai microfoni di 'Sky Sport Uk' –. Mi alleno da alcune settimane e sono pronto a giocare, sento che il mio corpo è pronto. La Championship è una lega che ho sempre visto ed è un po’ diversa dalla Premier League: prima di tutto ci sono molte più partite, poi per quanto riguarda la qualità non sarà buona come la Premier, ma non è da disprezzare".

SPORTAL.IT | 31-12-2019 12:18