La Virtus Pallacanestro Bologna ha comunicato che Kyle Weems, in accordo con la società, è rientrato negli Stati Uniti per stare accanto al padre gravemente malato.

Il giocatore, pertanto, non sarà disponibile per la partita di EuroCup, in programma mercoledì 30 ottobre contro Monaco.

SPORTAL.IT | 29-10-2019 13:06