Wembley, il tempio del calcio che non esiste più ma rimarrà nel cuore di tutti: 76 anni di imprese, gesta eroiche ed eventi indimenticabili

Per decenni è stato uno degli stadi più importanti del mondo, ma anche lui ha dovuto cedere all'ingiuria del tempo

Il 7 ottobre 2000 chiuse ufficialmente i battenti uno degli stadi più emblematici e storici del calcio europeo: Wembley. Inaugurato il 28 aprile 1973, per 76 anni è stato la casa della nazionale inglese e ha ospitato centinaia di partite di altissimo livello. Vanta tutt’oggi il record di presenze di pubblico ha visto finali dei mondiali, degli europei, della Champions League.

Uno stadio amato non solo dai calciatori, ma anche dai musicisti. Per Freddie Mercury, che ci suonò nel 1985 in occasione del Live Aid, “non c’è palco migliore di quello di Wembley”.

Dopo una breve pubblicità, nel video trovate la storia completa del mitologico stadio Wembley.