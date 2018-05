Wendell Lira: dai campi di calcio al successo nell'eSport

Il nome di Wendell Lira difficilmente dice qualcosa a chi ama il calcio. Si tratta di un ex calciatore brasiliano, ora ritirato, che a soli 27 anni ha deciso di abbandonare per sempre i campi verdi per dedicarsi professionalmente a quelli virtuali di FIFA. La sua è una di quelle storie strane e un po’ romantiche che meritano di essere raccontate.

Nato a Goiania, una città del Sud del Brasile, Wendell Lira comincia a tirare calci nella squadra della sua città, il Goiás Esporte Club. Fenomeno del campionato brasiliano under-20, viene subito promosso in prima squadra. Le cose, tuttavia, non vanno proprio come previsto. Tra i ‘grandi’ il buon Wendell Lira stenta ad ingranare e sembra destinato a giocare solo nei campionati minori.

Dal gol più bello del mondo alla scelta di diventare un gamer professionista: la doppia vita di Wendell Lira

È proprio qui che arriva la sua ‘seconda possibilità’. A dispetto di statistiche non sempre sorridenti, il 12 marzo 2015 l’attaccante mette a segno un fantastico gol di rovesciata in una sfida del campionato Goiano, nella quale la sua Goianésia batte l’Atlético Goianiense. Una rete di fattura meravigliosa che, pur realizzata in un campionato secondario del Brasile, riesce ad attirargli addosso gli occhi di tutto il mondo.

Quel gol finisce infatti in una lista d’interesse mondiale, quella dei finalisti del FIFA Puskás Award – i premi dati alle marcature più belle dell’anno – a contendersi il trofeo insieme a una rete di Leo Messi e al celeberrimo gol “per la nonna” di Alessandro Florenzi. Ma la sorpresa arriva qualche giorno dopo: i votanti decidono che quello di Wendell Lira è il gol più bello del 2015, che vince a mani bassi sia sul campione argentino che sul centrocampista giallorosso.

Per Wendell Lira sembrano aprirsi le porte del calcio che conta. Si comincia a parlare di un trasferimento in Europa e qualcuno addirittura azzarda un interesse del Milan. Purtroppo, però, il fato come dà così prende. E il giocatore, schiacciato tra infortuni e prestazioni non eccellenti, perde il treno per approdare in una big, tanto che finisce a giocare per in una formazione della serie C brasiliana.

Nel frattempo però, c’è un evento che prepara la sua ‘terza rinascita’. Wendell sfida in un’amichevole di FIFA il professionista Abdulaziz Alshehri, battendolo con lo stupefacente risultato di 6-1. È una rivelazione. Dopo l’ennesimo infortunio, decide così di appendere definitivamente gli scarpini al chiodo per dedicarsi a tempo pieno a quella che fino ad allora era stata soltanto una grande passione. Il 28 luglio 2016 annuncia il suo ingresso come videogiocatore professionista nella scena competitiva di FIFA.

Da allora per lui è cominciata una nuova carriera, che lo ha portato a partecipare ad alcuni eventi di rilevanza mondiale, come la FUT Champions Cup di Barcellona. Il passaggio dal calcio reale a quello virtuale ha sicuramene giovato a Wendell Lira che, pur non essendo più giovanissimo, ha saputo reinventarsi nel mondo degli eSport, senza nemmeno il bisogno di allontanarsi troppo da quello sport che aveva amato sin da bambino.

