Wengen, Odermatt firma il poker sul Lauberhorn. Brilla la stella di Franzoni e l'Italia esulta anche con Parisi

Marco Odermatt a Wengen è di casa, in tutti i sensi: per il quarto anno consecutivo trionfa in discesa davanti a Kriechmayr e a un favoloso Franzoni. Paris a 6 centesimi dal podio, Innerhofer sorprende

Pubblicato:

Roberto Barbacci

Roberto Barbacci

Giornalista

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Stavolta il numero 1 è tornato a tingersi di rossocrociato. Perché Marco Odermatt aveva messo nel mirino la data della discesa di Wengen: sul Lauberhorn domina da quattro stagioni ininterrottamente e il regno è destinato a durare almeno altri 365 giorni, perché nella discesa (purtroppo accorciata) ammirata da oltre 40mila persone il fuoriclasse dell’Engadina ha tirato fuori dal cilindro l’ennesimo coniglio. E ha rifilato distacchi pesanti a tutti, anche se poi all’Italia va benone così: Giovanni Franzoni ha bissato il trionfo in supergigante cogliendo un gran bel terzo posto, con Vincent Kriechmayr che a sua volta ha tirato fuori una grande prova, chiudendo secondo. Per Franzo, un posto su un podio veramente regale.

In aggiornamento

