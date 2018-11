Wenger al Milan: le parole del tecnico francese

Arsene Wenger al Milan è una "fake news". A dirlo lo stesso tecnico francese, ex Arsenal, ai microfoni di beIN SPORTS.

"Se firmassi da qualche parte te lo direi, ma è una notizia sbagliata. Non riesco a dominare le voci e posso solo padroneggiare ciò che faccio nella mia vita. Al momento sono solo concentrato sul fare bene per beIN SPORTS e non è facile".

Wenger, 69 anni, potrebbe arrivare a Milanello grazie alla sponda di Ivan Gazidis, ex dirigente dei Gunners. Ma la smentita è stata secca: per lui il futuro potrebbe essere al Bayern Monaco.

SPORTAL.IT | 07-11-2018 11:55