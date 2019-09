Wenger disperato, cerca un club

Oltre un anno senza allenare. Wenger è senza un lavoro da maggio 2018. Dopo 22 anni alla guida dell'Arsenal, il tecnico alsaziano è alla ricerca di una nuova sfida professionale per rimettersi in gioco in un mondo che gli manca tantissimo.

"Non posso vivere con l'idea che non tornerò più in panchina. Vorrei provare ancora l'intensità di una competizione", le parole dell'ex tecnico dell'Arsenal a beIN Sports. Wenger ha ammesso di aver rifiutato alcune offerte che non l'hanno convinto a pieno.

SPORTAL.IT | 05-09-2019 07:20