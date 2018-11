"L'unica cosa che posso dire è che si tratta di una fake news". Parole di Wenger, in risposta all'indiscrezione di mercato che lo vorrebbe vicino alla panchina del Milan. Una smentita secca, riportata dal Daily Mail.

Il 69enne ex tecnico dell'Arsenal, nel recente passato, ha fatto sapere di essere pronto a tornare ad allenare. Al momento lo stesso Wenger ha spiegato di non sapere ancora dove e quando tornerà in panchina. Esclusa la pista Milan.

SPORTAL.IT | 07-11-2018 07:50