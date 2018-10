Wenger: Presto i social decideranno anche le sostituzioni

Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram: potrebbero essere questi gli allenatori più importanti in un prossimo futuro. Quelli che decidono chi gioca, chi deve uscire e chi deve entrare. E’ l’opionione di un santone come Arsene Wenger, uno che in carriera ha vinto tre Premier e 7 Fa Cup e che dopo 22 stagioni ha lasciato l’Arsenal. Compirà 69 anni tra due giorni, ma il calcio è ancora tutta la sua vita. Potrebbe tornare ad allenate in Giappone ma il futuro che dipinge per lo sport più popolare al mondo non è dei più rosei. Parlando alla Bild il tecnico alsaziano immagina un calcio in cui il potere si sposterà sempre più verso gli spettatori e i giocatori.

REALITY SOCCER – “Nei prossimi cinque anni – ha affermato – potrebbe accadere che le sostituzioni siano decise sui social. Ci sarà una votazione tra il primo e il secondo tempo, che determinerà quali giocatori dovranno essere sostituiti e quali invece resteranno in campo”. Insomma, come un reality show con il televoto. E gli influencer sono gli stessi calciatori, seguitissimi sui social. Già oggi questo aspetto condiziona e non poco il marketing (basti pensare alla Juventus con Cristiano Ronaldo, che troneggia anche come numero di follower) ma per Wenger addirittura sposta il tifo. Spettatori come parte passiva e giocatori come parte attiva saranno sempre più importanti degli stessi club, fino ad arrivare a un paradosso secondo l’ex coach dei Gunners.

CHI HA PIU’ LIKE? – Ovvero che si tiferà più per il singolo che per i colori di una squadra: “Il potere dei club non potrà che diminuire e chi ne è al comando dovrà essere più forte e raccogliere la sfida contro le influenze esterne. Se Ronaldo lascia il Real e va alla Juventus, i suoi fan lo seguiranno lì. Il pubblico internazionale è più interessato ai giocatori che ai club. E questo dà molto potere ai giocatori”. Anche qui ai torna all’esempio dei social network: “Guardate Neymar: ha circa 170 milioni di followers. Lui da solo è più forte di tutto il campionato francese”. Certo immaginare che giochi sempre chi ha più like e che questo possa influenzare scelte tecniche sembra fantacalcio, ma se avesse davvero ragione ancora una volta Wenger? Chi avrebbe scommesso venti anni fa sulla moviola in campo con la Var o 50 anni fa sulla possibilità di fare anche 5 sostituzioni (come da prossima riforma) quando all’epoca se si faceva male qualcuno restavi in 10?

