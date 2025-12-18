Wierer e Vittozzi show ad Annacy: Dorothea sul podio, Lisa poco dietro. Buone notizie in vista di Milano-Cortina

Ad Annacy la Sprint regala subito un terzo e quarto posto di valore per le due italiane: Doro sorpresa dalla continuità ritrovata, Lisa felice di riassaporare le giuste sensazioni

Oestersund non era stato affatto un episodio: Dorothea Wierer c’ha preso gusto e nella tappa di Annacy, inaugurata dalla sprint, ha deciso di salire una volta di più sul podio. È il terzo gradino quella che l’ha accolta al termine di una gara emozionante, nella quale fino all’ultimo è stata in lizza anche per qualcosa di più, insidiando la vincitrice di giornata, la svedese Hanna Oeberg (non vinceva da 49 gare individuali), e la transalpina Lou Jeanmonnot, che ha pagato appena 3 secondi di ritardo. Doro ha chiuso a 11 secondi, appena davanti all’altra azzurra Lisa Vittozzi, che continua a mandare a sua volta segnali nella stagione di rientro.

Doro sorpresa: “Non mi aspettavo questa continuità…”

La sfida “in famiglia” tra le due azzurre ha premiato Dorothea soltanto per il fatto che sugli sci è stata più veloce della sappadina, dando sfoggio di una condizione atletica davvero notevole. Peraltro l’Italia ha salutato con entusiasmo anche la prima top 30 stagionale di Rebecca Passler (24esima), mentre Samuela Comola ha chiuso 44esima, posizione che le consentirà di partecipare all’inseguimento di sabato (dove gareggiano le prime 50 classificate della gara odierna).

In proiezione giochi olimpici, risultati che confortano tutto il clan azzurro. “Direi una bugia se dicessi che mi aspettavo di trovare così tanta continuità in questa prima parte di stagione”, ha commentato Wierer dopo il podio. “Oggi peraltro sentivo le gambe un po’ pesanti prima del via e in generale non penso di aver sciato benissimo, ma aver trovato due zero al poligono mi ha aiutato a prendere fiducia. In piedi sto sparando bene, mi sono concentrata su dettagli che prima erano venuti meno. Adesso voglio solo recuperare bene le energie durante le festività di Natale e poi farmi trovare pronta a febbraio”.

A chi le chiede se potrebbe mai pensare a un ritorno a 40 anni in stile Vonn (Doro ne ha 35), la risposta non lascia spazio all’immaginazione: “Non credo proprio!”.

Lisa soddisfatta: “Stanca, ma ricomincio a sentire il feeling”

Anche Lisa Vittozzi ha trovato il doppio zero, così come le prime 6 classificate di giornata, e questo le ha permesso di prendere ulteriore fiducia e conquistare una quarta piazza che vale. “Ho cercato di fare il mio e di gestire al meglio ogni singola fase della gara, dando il 100% in ogni condizione. Sono contenta della prestazione, anche perché so di aver sparato bene, ma è giusto riconoscere che c’è chi ha fatto un po’ meglio di me e quindi brave a loro”.

La sappadina, al rientro in Coppa del Mondo dopo una stagione di stop per problemi alla schiena, fa capire ormai di essere nuovamente sulla strada della piena rieducazione agonistica. “Nelle prime gare avevo bisogno di sciogliermi, ora sto entrando meglio dentro il contesto agonistico e credo che andrà sempre meglio. Sento un po’ la stanchezza, ma sto sciando bene e questo vuol dire che la strada è quella giusta”.