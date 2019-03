Wierer nella storia: è sua la Coppa del Mondo generale

Dorothea Wierer nella storia: grazie al dodicesimo posto nella mass start di Holmenkollen l'atleta è diventata la prima italiana di sempre (uomini compresi) a conquistare la Coppa del Mondo generale di biathlon.

La Wierer avrebbe dovuto giocarsi la classifica con Vittozzi, sua compagna di squadra, e Kuzmina, temibile slovacca. Già al primo poligono però Dorothea ha voluto mettere le cose in chiaro: zero errori commessi mentre le rivali due. L'altoatesina ha provato ad aggiungere alla Coppa generale quella di specialità ma al secondo poligono ha commesso tre errori che, di fatto, l'hanno esclusa dalla lotta per la vittoria.

La slovacca ha dato tutto sugli sci riuscendo a recuperare tre posizioni ma al terzo poligono ha pagato gli sforzi. A trionfare è stata la svedese Oeberg ma la dodicesima posizione della Wierer è storia.

Una Coppa del Mondo generale mancava all'Italia femminile dal 2004, quando Gabriella Paruzzi conquistò quella di Sci di Fondo, in assoluto dal 2011 quando Armin Zöggeler vinse quella nello Slittino.

La Wierer chiude così una stagione da sogno in cui aveva ha messo in bacheca anche un oro nella mass start ai Mondiali di Oestersund e la coppa di specialità nell'inseguimento.

Lista Vittozzi, grazie a due poligoni in piedi nei quali mostra tutta la sua classe, recupera fino all'undicesimo posto, sufficiente ad archiviare la prima doppietta italiana nella classifica generale di una Coppa del Mondo femminile in uno sport invernale olimpico.

La Federazione Italiana Sport Invernali ha voluto esprimere tutta la soddisfazione attraverso un post pubblicato sul profilo ufficiale di Twitter: "E' STORIA! DOROTHEA #WIERER @wonderDorofan VINCE LA COPPA DEL MONDO DI BIATHLON: PRIMA VOLTA IN ASSOLUTO PER L'ITALIA!".

SPORTAL.IT | 24-03-2019 15:30