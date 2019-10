Wiesberger vince in volata l'Open d'Italia

Bernd Wiesberger ha vinto in volata l'Open d'Italia 2019. All'Olgiata Golf Club l'austriaco ha battuto all'ultima buca l'inglese Matthew Fitzpatrick con lo score di -16 (268 colpi, 66 70 67 65). Terzo posto per lo statunitense Kurt Kitayama.

Con il secondo successo in un torneo delle Rolex Series e il settimo sul circuito Wiesberger è salito al vertice della Race To Dubai e ha ricevuto un assegno di 1.166.660 dollari. Due italiani tra i primi dieci: settimo Francesco Laporta con 275 (-9), decimo Andrea Pavan con 276 (-8).

"Vincere l'Open d'Italia e il secondo torneo in carriera delle Rolex Series European Tour, è una grande soddisfazione. Sono davvero felice, anche per aver avvicinato la Top 20 mondiale ed essere salito al vertice della Race to Dubai. Grazie a tutti", ha dichiarato il vincitore.

SPORTAL.IT | 15-10-2019 16:50