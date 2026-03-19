Dalla Finlandia con furore: il campionato di Wife Carrying, il "Trasporto della moglie"

Dalla Finlandia arriva un bizzarro sport di coppia: trasportare la propria compagna lungo un percorso a ostacoli per vincerne il peso in birra

“Nella buona e nella cattiva sorte, in salute e in malattia, in ricchezza e in povertà, sulle spalle durante una competizione di atletica”… No, in effetti le tradizionali promesse nuziali non sono proprio così, ma in Finlandia evidentemente la pensano diversamente.

Dal 1992, infatti, a Sonkajärvi si tengono i campionati di Wife Carrying, ovvero il “Trasporto della moglie”. Una pratica, oggi divenuta bizzarro sport, che ha le proprie radice in tradizioni antichissime. Il premio in palio per i vincitori? Niente soldi o coppe, ma il peso della propria compagna in birra.

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Dopo una breve pubblicità, nel video trovate tutto quello che c’è da sapere sul Wife Carrying, il campionato di “Trasporto della moglie”.