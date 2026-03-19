Virgilio Sport
ALTRI SPORT

Dalla Finlandia con furore: il campionato di Wife Carrying, il "Trasporto della moglie"

Dalla Finlandia arriva un bizzarro sport di coppia: trasportare la propria compagna lungo un percorso a ostacoli per vincerne il peso in birra

Pubblicato:

Nella buona e nella cattiva sorte, in salute e in malattia, in ricchezza e in povertà, sulle spalle durante una competizione di atletica”… No, in effetti le tradizionali promesse nuziali non sono proprio così, ma in Finlandia evidentemente la pensano diversamente.

Dal 1992, infatti, a Sonkajärvi si tengono i campionati di Wife Carrying, ovvero il “Trasporto della moglie”. Una pratica, oggi divenuta bizzarro sport, che ha le proprie radice in tradizioni antichissime. Il premio in palio per i vincitori? Niente soldi o coppe, ma il peso della propria compagna in birra.

Dopo una breve pubblicità, nel video trovate tutto quello che c’è da sapere sul Wife Carrying, il campionato di “Trasporto della moglie”.

Dalla Finlandia con furore: il campionato di Wife Carrying, il "Trasporto della moglie" Getty Images

Leggi anche:

ENEL

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio