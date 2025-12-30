Wimbledon 2019, l’ultima ed epica finale (da record) tra Djokovic e Federer: quando Roger incontro il Diavolo

Riviviamo assieme una delle finali più epiche nella storia di Wimbledon e del tennis in generale, l'ultima incredibile finale tra Federer e Djokovic, che a un passo dalla sconfitta avviò una rimonta incredibile

Nel tennis ci sono partite che ti fanno tenere il fiato sospeso per ore e ore, partite che per dramma, tensione e colpi di scena sembrano scritte dai migliori sceneggiatori di Hollywood, partite che rimarranno impresse per sempre nella mente di chi l’ha vista e vissuta, anche di coloro che di match ne hanno disputati e vinti più di mille.

Come l’epica finale da record di Wimbledon 2019 che vide affrontarsi Roger Federer e Novak Djokovic in una battaglia lunga 4 ore e 57 minuti (record per un atto conclusivo dei Championships) e piena di ribaltamenti di risultato, con lo Swiss Maestro (che a quasi 38 anni tirò fuori una prestazione strepitosa) che dopo un’epica rimonta era riuscito a portarsi addirittura a match point.

Match point che probabilmente di tanto in tanto Federer rivive ancora nella sua mente come un incubo nel quale Djokovic veste i panni del Diavolo, l’inventore di questo fantastico e maledetto sport, rialzandosi da una situazione disperata e regalando nel primo storico tie-break sul 12-12 del quinto set (introdotto proprio quell’anno per evitare partite infinite, preveggenza) a Re Roger un altro incredibile dispiacere su questi prati dopo quello inflittogli dall’altro suo grande rivale Rafael Nadal nel 2008.