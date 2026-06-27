Wimbledon 2026, montepremi da record e quanto guadagna il vincitore: i Championship sono sempre più ricchi e fanno un regalo a Sinner e gli altri

L’edizione 2026 dei Championship è la più ricca di sempre con un montepremi complessivo da circa 76 milioni di euro e un aumento dei premi ai giocatori che tocca il 20%. Sinner e gli altri big hanno conquistato una prima vittoria

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Mai così ricco. A dimostrare che lo stato di salute del tennis sia più che buono lo dimostra il montepremi dell’edizione 2026 di Wimbledon. Lo slam inglese infatti ha annunciato un montepremi da record che sfiora i 76 milioni di euro e un aumento del 20% del prize money destinato ai giocatori. Sinner e gli altri big sembrano aver vinto una prima piccola battaglia.

Wimbledon 2026: montepremi record e aumento del prize money

L’annuncio è arrivato un paio di settimane prima dell’inizio del torneo ed avrà fatto sicuramente piacere ai giocatori. Wimbledon diventa sempre più ricco e in questa edizione c’è anche un “regalo” destinato ai principali protagonisti, i tennisti. L’All England Dawn ha annunciato l’11 giugno scorso il montepremi per l’edizione 2026 che raggiunge quota 64,2 milioni di sterline (pari a circa 76 milioni di euro). Un aumento del montepremi di circa il 20& superiore alla scorsa edizione e di gran lunga il più grande aumento annuale nella storia dei Championship.

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Stavolta però Wimbledon vuole anche tendere una ramoscello d’ulivo nei confronti dei protagonisti dei circuiti maschile e femminile che nel corso degli ultimi mesi hanno protestato anche in maniera veemente per chiedere un adeguamento dei prize money. Wimbledon concede il suo regalo con un aumento dei soldi destinato ai giocatori con un aumento complessivo del 10% per i tornei di doppio (femminile, maschile e misto) e un aumento del 20% per i tornei di singolare, doppio in carrozzina e quad wheelchair.

La pressione dei giocatori sui torneo dello slam

Non c’è dubbio che un peso sulla decisione di Wimbledon di aumentare del 20% il prize money sia arrivato anche dai big del tennis maschile e femminile. Sinner, Sabalenka e tanti altri tennisti hanno alzato la voce nelle settimane che hanno proceduto il Roland Garros. Si era parlato anche della possibilità di un clamoroso boicottaggio, anche se la protesta alla fine è stata limitata al tempo concesso ai media. La richiesta era proprio quella di aumentare la quota del montepremi destinata ai giocatori, una richiesta che i tennisti avanzano da tempo a partire da una lettera inviata ai 4 Slam lo scorso anno a cui però non sarebbe arrivata nessuna risposta. La decisione di Wimbledon, benché ancora distante dalle richieste, sembra andare in quella direzione.

Quanto guadagna il vincitore: i premi turno per turno

Questo il quadro complessivo dei gffuadagni destinati ai vincitori nel torneo di singolare (maschile e femminile), di doppio (maschile e femminile) e di misto:

Singolare (maschile e femminile)

Vincitore/Vincitrice 3,6 milioni di sterline

Finalista 1,8 milioni di sterline

Semifinalisti 900mila sterline

Quarti di finale 480 sterline

Ottavi di finale 300mila sterline

Terzo turno 185mila sterline

Secondo turno 126mila sterline

Primo turno 80mila sterline

Doppio Maschile e Femminile (per coppia)

Vincitori/Vincitrici 760mila sterline

Finalisti 380mila sterline

Semifinalisti 190mila sterline

Quarti di finale 95mila sterline

Terzo turno 48mila sterline

Secondo turno 29mila sterline

Primo turno 18mila sterline

Misto (per coppia)