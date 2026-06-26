Torna la magia “total white” dei Championship nel segno della tradizione ma sul fronte regolamentare ci sono novità: varata la “regola Gauff”, quando verrà chiuso il tetto

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

E’ tempo di Wimbledon e non c’è dubio che per gli appassionati di tennis sia il momento più esaltante della stagione del tennis. Lo slam che si gioca sull’erba inglese porta con sé tutto il fascino della storia e della tradizione. Un tratto che rimane distintivo del torneo di Londra che pure nel corso del tempo ha dovuto aggiornare il suo regolamento, anche per quanto riguarda il total white. Ma le cose da sapere sono tante: quando si gioca con il tetto chiusa, la regola sulla heat rule fino al posizionamento delle telecamere.

Il dress code riguarda anche il “whoop”

Tutto bianco e nient’altro che bianco. Se nel corso della stagione a finire sotto la lente di ingrandimento dei tifosi sono anche i “kit” scelti dal proprio tennista preferito. A Londra non c’è nessuna discussione cromatica, ci si veste solo di bianco. Una regola che conoscono praticamente tutti e che riguarda non solo i match ufficiali, ma anche tutto quello che c’è intorno. La regola del “total white” si estende infatti anche agli allenamenti e ai momenti cerimoniali. Non fanno eccezione neanche le scarpe che devono avere suola e lacci bianchi e che devono essere approvate dal Grand Slam Board 90 giorni prima del torneo visto che si tratta di scarpe specifiche per giocare sull’erba.

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Quest’anno il bianco si estende anche al “whoop”, il dispositivo indossato da alcuni giocatori e che tanto ha fatto discutere nella scorsa stagione. Si tratta di un bracciale che permette agli atleti di monitorare i propri dati fisici, a Wimbledon è consentito ma dovrà essere rigorosamente bianco. In caso di un altro colore potrà essere indossato esclusivamente sotto un polsino bianco. L’unica eccezione riguarda i gioielli che potranno essere di qualsiasi colore.

Come funziona la heat rule

Se l’ATP ha deciso una “heat rule” che vale per tutti i suoi tornei, quando si entra in ambito slam, ogni organizzatore può decidere la sua. E’ uno dei tasti su cui battono gli atleti che chiedono maggiore uniformità visto che si va da una regola molto chiara per gli Australian Open a quella praticamente impossibile del Roland Garros. A Wimbledon la regola scatta quando l’heat stress raggiunge 30,1°, un indice che mette insieme la temperatura e l’umidità con le misurazioni che vengono fatte mezz’ora prima del primo match e poi ancora una volta alle 14 e alle 17. Se l’indice supera la quota indicata ci sono 10 minuti di pausa per le donne tra secondo e terzo set, e per gli uomini tra terzo e quarto set. In quel break si può raggiungere la zona indoor più vicina, fare una doccia o parlare con il coach. E invece vietato ricevere trattamenti medici o consultare dispositivi elettronici.

Quando si chiude il tetto

A Londra sono due i campi che hanno il tetto retrattile: si tratta del Centrale e del campo 1. Il principio generale è che Wimbledon sia un torneo outdoor quindi si gioca all’aperto e il tutto si chiude solo di notte, 45’ minuti prima del primo match si decide se partire con il tetto aperto o chiuso. In caso di pioggia, si coprono i campi con i teloni, si chiude il tetto e al rientro i due giocatori avranno a disposizione un altro riscaldamento (servono infatti dai 20 ai 45 minuti per permettere all’erba di asciugarsi). Come da tradizione il gioco si fermerà alle ore 23 per lo storico coprifuoco dettato dalla municipalità di Wimbledon per non arrivare disagi agli abitanti della zona.

La “regola Gauff”

Da quest’anno entra in vigore anche la regola Gauff, anche se si tratta più di un avviso ai giocatori. A Melbourne, la campionessa statunitense si rifugiò in un corridoio per sfogare la sua rabbia contro una racchetta non sapendo di essere ripresa anche in quella zona. Le immagini hanno fatto il giro del web provocando la reazione indignata dei giocatori. Il torneo di Wimbledon ha deciso di indicare ai protagonisti quali sono le aree in cui sono state posizionate le telecamere extra-campo.