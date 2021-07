Wimbledon, Alissime: "Berrettini? Amico e un parente"

Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Aliassime ha svelato di essere molto amico di Berrettini, suo prossimo avversario ai quarti di Wimbledon: “Sono felice perché è un momento importante per entrambi. Ma saremo in grado di scendere in campo come rivali e affrontarci senza riserve. L’amicizia comunque resta”.

I due sono praticamente parenti: “Sì, le nostre fidanzate sono cugine, quindi ci vediamo abbastanza spesso tutti insieme quando si può. Nelle bolle ceniamo frequentemente insieme. L’altra sera ci siamo anche visti Italia-Belgio insieme. Matteo è uno dei miei migliori amici sul circuito e sono felice per quello che sta ottenendo”.

OMNISPORT | 06-07-2021 18:29