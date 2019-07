Wimbledon, avanza anche Fognini

Fabio Fognini si unisce a Thomas Fabbiano, Andreas Seppi e Matteo Berrettini facendo aumentare a quattro il contingente degli italiani qualificatisi al secondo turno del torneo di Wimbledon.

Il 32enne ligure, numero 10 Atp e 12esima testa di serie, ha però dovuto faticare oltre tre ore e mezza per superare in cinque set lo statunitense Frances Tiafoe, numero 38 Atp. Parziali 5-7 6-4 6-3 4-6 6-4.

Un buon rientro comunque per l'azzurro, che non giocava dal Roland Garros e che ha preferito non partecipare ai tornei di preparazione sull'erba che hanno preceduto i Championships. Prossimo avversario l’ungherese Marton Fucsovics, numero 51 Atp.

SPORTAL.IT | 03-07-2019 12:30