Ondata di caldo anomalo a Wimbledon, sistema elettronico impazzito: si fermano le qualificazioni

Accade a Londra, anzi a Wimbledon. Il secondo turno delle qualificazioni maschili e femminili, che si stanno svolgendo come da tradizione a Roehampton e che vede coinvolti ancora otto italiani, è stato temporaneamente sospeso mercoledì intorno all’ora di pranzo a causa di un black-out del sistema elettronico di rilevamento delle linee che- stando ai media britannici – andrebbe imputato al caldo estremo che sta colpendo anche la Gran Bretagna. Inizialmente la sospensione doveva essere di 20 minuti, ma poi è stata prolungata a un’ora, fino alle 13:25. Insomma, è il meteo che decide. Anche nel tempio del tennis mondiale.
Il caldo a Wimbledon
Come accaduto al Roland Garros, l’ondata di caldo anomalo sta condizionando anche il torneo più celebre e iconico del tennis mondiale in una Londra del tutto anomala stretta tra umidità e temperature proibitive che saranno un trend delle settimane che ci attendono.
Le previsioni meteo raccontano di un clima esplosivo, bollente per i primi sette giorni dello Slam londinese e dunque all’All England Club si sono già preparati ad attivare i protocolli della heat policy.
Heat policy, che cosa comporta
Dieci minuti di break tra il secondo e il terzo set per le donne e i doppi, e tra il terzo e il quarto per gli uomini quando l’indice di stress termico (temperatura, umidità, caldo che sale dalla superficie) supera i 30,1 gradi.
Il tetto sul Centrale e Court 1
Una condizione che, ricordiamo, riguarda i campi senza copertura, componente che caratterizza Centrale e Court 1, infatti, dotati del famigerato tetto a cui molti ambiscono per i propri tornei e che costituiscono un valore aggiunto, soprattutto in una stagione che sulle condizioni climatiche e la resa a certi livelli ha deciso tanto, se non molto. E in modo molto democratico interessando i top, come accaduto a Sinner.