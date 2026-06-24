Ondata di caldo anomalo a Wimbledon, sistema elettronico impazzito: si fermano le qualificazioni

Sarebbero state le alte temperature a condizionare la prestazione del sistema introdotto e che sostituisce, di fatto, i giudici

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Accade a Londra, anzi a Wimbledon. Il secondo turno delle qualificazioni maschili e femminili, che si stanno svolgendo come da tradizione a Roehampton e che vede coinvolti ancora otto italiani, è stato temporaneamente sospeso mercoledì intorno all’ora di pranzo a causa di un black-out del sistema elettronico di rilevamento delle linee che- stando ai media britannici – andrebbe imputato al caldo estremo che sta colpendo anche la Gran Bretagna. Inizialmente la sospensione doveva essere di 20 minuti, ma poi è stata prolungata a un’ora, fino alle 13:25. Insomma, è il meteo che decide. Anche nel tempio del tennis mondiale.

Il caldo a Wimbledon

Come accaduto al Roland Garros, l’ondata di caldo anomalo sta condizionando anche il torneo più celebre e iconico del tennis mondiale in una Londra del tutto anomala stretta tra umidità e temperature proibitive che saranno un trend delle settimane che ci attendono.

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Le previsioni meteo raccontano di un clima esplosivo, bollente per i primi sette giorni dello Slam londinese e dunque all’All England Club si sono già preparati ad attivare i protocolli della heat policy.

Heat policy, che cosa comporta

Dieci minuti di break tra il secondo e il terzo set per le donne e i doppi, e tra il terzo e il quarto per gli uomini quando l’indice di stress termico (temperatura, umidità, caldo che sale dalla superficie) supera i 30,1 gradi.

Il tetto sul Centrale e Court 1

Una condizione che, ricordiamo, riguarda i campi senza copertura, componente che caratterizza Centrale e Court 1, infatti, dotati del famigerato tetto a cui molti ambiscono per i propri tornei e che costituiscono un valore aggiunto, soprattutto in una stagione che sulle condizioni climatiche e la resa a certi livelli ha deciso tanto, se non molto. E in modo molto democratico interessando i top, come accaduto a Sinner.