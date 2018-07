Camila Giorgi ha impiegato un'ora e mezza per superare la russa Ekaterina Makarova, numero 35 al mondo, superandola per 6-3 6-4, qualificandosi per la prima volta in carriera ai quarti di finale del torneo di Wimbledon.

La 26enne di Macerata precedentemente era approdata agli ottavi superando la ceca Katerina Siniakova in rimonta, dopo aver chiuso il primo set in svantaggio di 3-6 e rimontato negli altri due, trionfando dopo due ore e mezza di gioco.

SPORTAL.IT | 09-07-2018 14:35