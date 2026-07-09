Per il quarto anno consecutivo Camilla ha preso parte al prestigioso torneo sull'erba assistendo ai match in calendario dal royal box, dietro di lei l'attrice Elle Fanning

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

In quel di Wimbledon, l’ingresso della Regina consorte Camilla nel tempio riservato al tennis è stato accompagnato dall’inevitabile e prevedibile attenzione mediatica scaturita dalla sua presenza, sorridente quanto attenta, nella splendida e avveniristica struttura dell’All England Club. Nel Royal Box del Campo Centrale, Camilla si è accomodata elargendo sorrisi e saluti, secondo le modalità consuete e che in pubblico ama tenere quando si presta a simili eventi. Non ha potuto però difendersi dal caldo afoso che sta aggredendo Londra e l’intero Regno Unito se non cedendo alla tentazione di adeguarsi. Munita di ventaglio e ventilatore, che ha indirizzato verso il viso senza quasi interruzione, ha assistito dalla tribuna d’onore prima al match di Jasmine Paolini contro Marta Kostyuk e poi a quello dell’idolo britannico Arthur Fery contro l’azzurro Flavio Cobolli.

La Regina Camilla sceglie l’outfit dai toni delicati

Entrambi i nostri sono usciti dal tabellone, ma sotto gli occhi della Regina consorte che ha mostrato con disinvoltura un outfit perfetto per l’occasione, in un celeste pieno prossimo al royal blue scelto anche da Kate Middleton, capace di catalizzare su di sé media e pubblico.

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Nel corso dell’afosa giornata di tennis, Camilla ha scelto di presentarsi con un elegante abito celeste dal tessuto leggero, ma curato nei dettagli con delle decolté nude e abbinato agli orecchini preziosi, non l’unico accessorio a sua disposizione. La collana con il delizioso ciondolo su cui sono incise le iniziali dei suoi cinque nipoti è un dettaglio tenero quanto discreto, passato quasi inosservato rispetto agli accessori scelti per combattere il calore notevole.

Getty Images

La Regina consorte e Elle Fanning

Il ventilatore e il ventaglio di Wimbledon

Nel royal box, Camilla è giunta in compagnia di sua sorella, Annabel Elliot, provvista del ventaglio e di un mini ventilatore portatile, oggetto da poche sterline – 14 sterline, suggerisce il Daily Mail nel registrare il gradimento della scelta – che la Regina consorte sembra preferire al classico ma esclusivo ventaglio che l’All England Lawn Tennis and Croquet Club le ha donato come segno anche distintivo e identitario.

Lo stile iconico di Elle Fanning

Per la cronaca, ciò ha suscitato simpatie social e una certa ilarità tra i commentatori che si sono spesi nell’osservare come Camilla abbia mantenuto un tratto meno elitario rispetto al previsto. Assai divertente, poi, il numero di espressioni facciali e una mimica notevole dell’attrice Elle Fanning, seduta alle spalle della Regina consorte che ad ogni punto e colpo di scena si abbandona a un esercizio continuo di emozioni. arrivata al fianco del compagno Gus Wenner.

L’attrice, protagonista della serie The Great nei panni di Caterina la Grande, ha scelto per l’occasione un abito Dior che è già diventato iconico e di ispirazione. Una autentica fonte di ispirazione per lo chemisier patchwork e il taglio adatto a ogni età e a ogni esigenza, rimanendo di una eleganza senza tempo.