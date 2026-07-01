Il romano fa suo il quarto set contro l'argentino e chiude la partita sospesa per oscurità nella serata di martedì: simpatico siparietto al termine del match.

Missione compiuta per Flavio Cobolli. La partita contro Mariano Navone, cominciata male con un primo set da incubo, proseguita meglio con la rimonta valsa il secondo e il terzo set, quindi sospesa per oscurità proprio al termine del terzo parziale, si è chiusa con la rocambolesca vittoria del romano al tie-break. Un successo che “Flavietto” ha diluito nell’arco di due giorni e che lo proietta alla sfida del prossimo turno contro James Duckworth. Piccolo dettaglio: l’australiano ha chiuso il suo match martedì, potrà contare su un piccolo vantaggio rispetto all’azzurro nel match in programma domani (giovedì).

Wimbledon, Cobolli-Navone interrotta sul 2-1

Il match, come accennato, era stato sospeso poco prima delle 21 locali (le 22 italiane) per sopraggiunta oscurità: a Wimbledon, se si eccettuano i campi principali dotati di riflettori, i match si interrompono all’arrivo del buio. Quello tra Cobolli e Navone si è giocato sul Campo 2 e dunque è stato fermato proprio al termine del terzo set, quando i due giocatori si sono messi d’accordo con la giudice di sedia per ripartire l’indomani: avrebbero potuto giocare solo 10-15 minuti del quarto parziale e hanno preferito chiudere la contesa anzitempo per ripartire dall’inizio il giorno successivo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Cobolli annulla sei setpoint e chiude la partita

Al momento della sospensione Cobolli era avanti 2-1, ma era reduce da un primo set davvero negativo, in cui l’eroe dell’ultima Davis vinta dall’Italia era riuscito a conquistare un solo gioco (1-6). Il secondo set vinto a fatica (7-6) e il terzo conquistato con maggiore autorevolezza (6-3) hanno ridato fiducia a Flavio, che però ha sofferto molto contro l’argentino anche alla ripresa. Navone ha tenuto sempre il servizio e poi ha fatto il break al nono gioco (4-5), ha servito per il set ma Cobolli è riuscito a piazzare il controbreak. Al tie-break il finalista dell’ultimo Roland Garros ha annullato sei palle set, poi ha chiuso i conti sul 10-8, giunto al termine dello scambio – forse – più bello dell’intera partita.

Siparietto Flavio-Stefano Cobolli: “Lo vorrei colpire”

Grande euforia per Cobolli al termine del match, per lo scampato pericolo soprattutto. “Ho passato momenti di difficoltà, abbiamo ripreso a giocare dopo la notte, sono molto felice e guardo ora alle prossime sfide”, le parole dette dal centro del campo. “Ho tanta energia dentro che vorrei rompere qualcosa, mio padre – ha aggiunto scherzando e facendo ridere tutto – è il primo che vorrei colpire”. Quindi l’ammissione, tornando serio: “Non ho giocato il mio tennis migliore, ho perso il primo e non è stato semplicissimo rientrare in partita, ma adesso ho l’esperienza per affrontare questo tipo di situazioni“.