Cobolli conferma il suo nuovo status di top player del circuito travolgendo De Minaur e spingendosi nuovamente ai quarti di finale a Wimbledon, dove il forte caldo ha causato i primi disagi e malori

Dopo la finale raggiunta al Roland Garros Flavio Cobolli ha confermato anche a Wimbledon di essere ormai un vero big del circuito maggiore battendo in tre set Alex de Mianur e confermando i quarti di finale raggiunti l’anno scorso. Intanto ai Championships arrivano i primi disagi per il forte caldo, con due malori (non gravi fortunatamente) che hanno costretto a due interruzioni il match tra l’azzurro e l’australiano.

Cobolli è un big vero ormai, dopo il Roland Garros la conferma a Wimbledon

Caso mai ci fossero ancora dubbi sul valore di Cobolli ci ha pensato subito Flavio a spazzarli via. Dopo la finale raggiunta al Roland Garros l’azzurro si è infatti confermato anche a Wimbledon, dove al termine di una prestazione incredibile, nella quale ha gestito alla grande soprattutto i momenti clou dell’incontro, ha eliminato De Minaur con il risultato di 7-5 7-6 6-3, ottenendo la sua prima vittoria su un top-10 ai Championships e confermando i quarti raggiunti l’anno scorso, consolidandosi ormai come un vero e proprio top player del circuito.

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Primi malori per il caldo a Wimbledon

Intanto dopo una settimana di pausa il grande caldo è tornato ad abbattersi su Londra e il grande tennis, creando i primi disagi anche a Wimbledon come in occasione del match tra Cobolli e De Minaur, costretti a due interruzioni per malori sugli spalti, con Flavio che nel primo caso è arrivato in soccorso della donna che si è sentito male consegnatole una bottiglietta d’acqua mostrando tutto il suo buon cuore, mentre durante il secondo i due giocatori si sono seduti a fianco per scambiare qualche chiacchiera in attesa di poter tornare a giocare.

Le parole di Flavio, Cobolli cerca casa a Wimbledon

Nel corso dell’intervista Cobolli ha parlato del match, concentrandosi sul suo rapporto con De Minaur e parlando anche del forte caldo che ha causato i malori sugli spalti: “Mi sentivo stanco, quindi sono molto contento di aver vinto int tre per risparmiare energie in vista del prossimo turno. Quest’anno è caldissimo, lo hanno sofferto anche gli spettatori che ringrazio per essere qui. Sono orgoglioso di me stesso. C’è molto rispetto tra me e Alex, mi piace molto come persona e come giocatore, meno però giocare contro di lui (ride, ndr), c’è molto rispetto tra noi. Abbiamo chiacchierato un po’ mentre eravamo lì seduti. Mi ha detto che temeva che altre persone non sarebbero state bene ma alla fine ci sono stati ‘solo’ due malori”.

Cobolli ha poi svelato di essere al momento rimasto senza casa a Londra, lanciando anche un simpatico appello agli spettatori presenti: “Spero di arrivare in tempo a casa per guardare la partita stasera, anche se devo ancora trovare una casa. Abbiamo i bagagli ancora nella vecchia. Per caso qualcuno qui (parlando con gli spettatori, ndr) ha una casa da prestarci?”.