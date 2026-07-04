Rimonta da urlo dell'azzurro dopo lo 0-6 e i problemi gastrointestinali del primo set, a fine match l'esultanza liberatoria "alla brasiliana": "Ho vinto una scommessa col coach".

Il match del terzo turno di Flavio Cobolli a Wimbledon comincia col mal di stomaco e finisce con un balletto liberatorio “alla brasiliana”. “Flavietto” si conferma campione di tennis e di simpatia, riuscendo a raddrizzare una partita che sembrava stregata contro lo specialista Karen Khachanov. Partita iniziata con un terrificante 0-6 beccato dal russo dopo il primo set, ma che l’eroe dell’ultima Davis ha raddrizzato con la pazienza, i nervi saldi e il supporto del medico, che lo ha aiutato a “liberarsi” al termine del primo parziale. Una volta riacquisita la forma migliore, l’azzurro ha ribaltato il match con grande autorevolezza, spuntandola al quinto.

Wimbledon, Cobolli soffre contro Khachanov in avvio

Un calvario il primo set del romano, perso senza conquistare neppure un game, con lo stomaco in subbuglio e le forze ridotte al lumicino. Dopo il rientro dagli spogliatoi, un’altra partita. Con Cobolli bravo a replicare colpo su colpo al rivale e a portare la contesa al tie-break, vinto sul punteggio di 7-4. Nuova mazzata al termine della terza frazione, pure questa risoltasi al tie-break: vittoria di Khachanov sul punteggio di 5-7. Bravissimo, l’azzurro, a rimanere focalizzato sul suo gioco e sulla prestazione, col pubblico che ha preso in modo compatto le sue difese. Dettaglio che ha infastidito il russo.

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Cobolli vince, fa il balletto e trova De Minaur agli ottavi

Dopo aver pareggiato i conti grazie al 6-2 del quarto set, Cobolli ha preso ben presto il largo anche nel quinto. Dopo il break al quinto game il russo ha perso le staffe, lanciando con estrema violenza la pallina verso l’alto: inspiegabilmente graziato dal giudice di sedia. L’italiano, in ogni caso, ha affondato il colpo e ha chiuso i conti con un altro 6-2. Vittoria festeggiata con un simpatico balletto simile a quelli di Matheus Cunha dopo i gol col Brasile o col Manchester United. Nel prossimo turno il finalista dell’ultimo Roland Garros se la vedrà con Alex de Minaur, che ha battuto 6-2 5-7 6-2 6-4 lo statunitense Zachary Svajda: il “Diavolo della Tasmania” contro il “Diavolo dei Parioli”.

La gioia di Flavio: “Ho vinto una scommessa col coach”

Il perché del balletto lo ha rivelato proprio Cobolli al termine della partita: “Ho fatto una scommessa col mio allenatore (il papà Stefano, ndr), stiamo vedendo i brasiliani ai Mondiali e mi è piaciuto molto il loro modo di esultare. L’altra volta l’avevo dimenticato, stavolta me ne sono ricordato. Il pubblico? Sembrava di stare in Coppa Davis e quand’è così io rispondo sempre. Un sogno essere di nuovo agli ottavi a Wimbledon, ma sono ‘morto’ e non vedo l’ora di andare a cena col mio team. Ci sarà tempo per godermi questa fantastica vittoria. Il primo set? Era troppo presto (e giù risate, ndr). In realtà ho avuto problemi di stomaco, il dottore mi ha aiutato a liberarmi e quando sono rientrato in campo finalmente stavo bene”.