Wimbledon, Djokovic infinito: Nole soffre ma batte Safiullin, strappa un record a Federer e avvisa Sinner

Altra prova di forza di Djokovic, che soffre ma supera alla grande un'ottima versione di Safiullin, strappando a Federer il record di vittorie a Wimbledon e lanciando un messaggio a Sinner

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Continua a vincere e convincere Novak Djokovic, uscito vincitore in quattro set dalla complicata sfida contro un ottimo Roman Safiulin. Un successo che permette al serbo di salire a 106 vittorie a Wimbledon e superare Roger Federer come giocatore con più match vinti ai Championships e di lanciare un messaggio indiretto a Jannik Sinner, suo teorico avversario in semifinale.

Djokovic parte bene, poi arriva la reazione di Safiullin

Che si sarebbe trattato di una sfida combattuta lo si è capito fin dal break e contro-break che ha aperto l’incontro. In seguito ad assumere il controllo dell’incontro è Safullin, che sfrutta un passaggio a vuoto di Djokovic e gli strappa la battuta. Il russo tiene il vantaggio e nel turno successivo in risposta si guadagna anche due set point che però non riesce a concretizzare. Arrivato a servire per il parziale questa volta è Safiullin ad accusare un passaggio a vuoto e a permettere a Djokovic si rimontare e spingersi al tie-break, dove alla terza occasione chiude il parziale in suo favore.

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Galvanizzato dalla vittoria del primo set Nole conquista agevolmente anche il secondo grazie a un break nel sesto game. Sotto di due set arriva però la reazione di Safiullin, che torna a mettere pressione a Djokovic soprattutto da fondo strappandogli due volte la battuta (cedendo però a sua volta il turno di servizio dopo il primo break) e vincendo il terzo set per 6-3.

Djokovic batte Safiullin e supera il record di vittorie a Wimbledon di Federer

Vista la sofferenza negli scambi da fondo Djokovic cerca soluzioni alternative, ricorrendo spesso e volentieri al serve&volley anche per risparmiare energie, e nel secondo gioco del quarto set sfrutta un brutto game al servizio di Safiullin per portarsi avanti di un break, che riesce a mantenere sino alla fine nonostante i tentavi del russo di riaprire il parziale chiudendo l’incontro col risultato di 7-6 6-3 3-6 6-3. Un successo che permette a Djokovic di raggiungere per la 17esima volta in carriera i quarti di finale ai Championships e superare Federer come giocatore con più incontri vinti a Wimbledon (106).

Una vittoria che sa di messaggio a Sinner

Con questa vittoria Djokovic ha lanciato anche un messaggio a Sinner, di cui appare il rivale più temibile in questo Wimbledon. Come in occasione della sfida ad Arthur Rinderknech, Nole contro Safiullin ha dimostrato, anche a livello nervoso con qualche scatto dei suoi, di saper soffrire e di essere disposto a lottare fino in fondo per quella che si presenta come una delle ultime occasioni per il serbo di conquistare il suo 25° titolo dello slam.