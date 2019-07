Wimbledon, Djokovic passeggia e va in semifinale

Tutto facile per il numero uno del mondo Novak Djokovic, che approda in carrozza alle semifinali di Wimbledon.

Il serbo ha avuto ragione del belga David Goffin, che ha racimolato appena sei giochi (parziali 6-4 6-0 6-2), ma dopo aver fatto soffrire a lungo Nole per tutto il primo set. Poi il crollo. Per Djokovic vittoria numero 70 a Wimbledon in 80 partite.

La numero 71 il serbo la cercherà nella semifinale contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut che ha eliminato Guido Pella in quattro set (7-5 6-4 3-6 6-3) conquistando la prima semifinale della carriera a Wimbledon.

SPORTAL.IT | 10-07-2019 20:25