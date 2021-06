Wimbledon, Federer si salva: Mannarino costretto al ritiro

Roger Federer ha rischiato grosso al primo turno di Wimbledon contro il francese Adrian Mannarino. Il campione svizzero ha vinto a tavolino dopo l’infortunio del rivale, in una gara equilibrata interrotta sul 2-2 nei set.

Federer si porta a casa il primo set 6-4, per poi crollare 7-6 al secondo e 6-3 al terzo. Sul 4-2 dell’ultimo set Mannarino si fa male dopo una scivolata con torsione anomala del ginocchio destro e Federer non ha problemi a chiudere 6-2. Il francese viene medicato ma è costretto ad abbandonare il match sul risultato di parità: “Mi spiace aver vinto così, spero che Adrian si riprenda presto – ha detto Roger -. Lui ha giocato bene e mi ha messo in difficoltà”.

