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TENNIS WIMBLEDON

Noskova trionfa a Wimbledon, Muchova annulla 5 match point ma non basta: Kate combatte il caldo come può

Noskova trionfa a Wimbledon vincendo la finale tutta ceca contro Muchova davanti alla Principessa Kate, costretta a combattere con il caldo

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Lorenzo Marsili

Lorenzo Marsili

Giornalista

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

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Noskova vince Wimbledon

Wimbledon ha una nuova regina. Linda Noskova si prende (6-2 5-7 6-3) la finale tutta ceca contro Karolina Muchova e, a 21 anni da numero 12 al mondo, conquista il suo primo trofeo in uno Slam. Il match è a dir poco frenetico con un’ora di assolo della nuova campionessa e un come back da ben 5 match point annullati della rivale. Il tutto sotto lo sguardo attento della Principessa e padrona di casa, Kate Middleton, che dal Royal Box è costretta a combattere come può il caldo. La 21enne ceca gioca a un altro livello per oltre un’ora e arriva a 5 match point dal vincere il proprio primo Slam in due set.

Noskova vince Wimbledon Getty

Muchova sfiora l'impresa

Non è, però, dello stesso avviso la top ten e, sul 5-7 compie un autentico capolavoro. È una vera e propria partita nella partita quella che si gioca nella seconda metà del secondo set, con Noskova che sembra pagare l’inesperienza e finisce per mettere in bilico un titolo ormai indirizzato. Muchova sfiora la storia – nessuna tennista era riuscita ad annullare così tanti match point in una finale prima di trionfare – e, arrivata al terzo set, sembra avere l’inerzia dalla propria parte.

Muchova sfiora l'impresa Getty

Linda torna in cattedra

Nel tennis, però, nulla può essere dato per scontato e, così, Karolina manca tre break mancati, Linda riprende fiducia e torna a dare spettacolo. Risultato? 6-3 game-set-match, per uno degli incontri e delle finali più incredibili della stagione (e non solo). Noskova non trattiene le lacrime e si sdraia a terra con le mani sul volto godendosi gli applausi.

Linda torna in cattedra Getty

Kate premia Noskova

A premiare e applaudire la 21enne c’è ovviamente sua maestà Kate Middleton, che consegna il Rosewater Dish a una emozionatissima Noskova.

Kate premia Noskova Getty

Kate combatte il caldo con il ventilatore portatile

Una premiazione che arriva come una benedizione anche per la Principessa di Galles, costretta durante il match a ricorrere addirittura a un ventilatore portatile per contrastare il grande caldo sceso su Londra. Una delle immagini più iconiche di questa edizione di Wimbledon.

Kate combatte il caldo con il ventilatore portatile Getty
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