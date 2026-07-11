Noskova trionfa a Wimbledon, Muchova annulla 5 match point ma non basta: Kate combatte il caldo come può

Wimbledon ha una nuova regina. Linda Noskova si prende (6-2 5-7 6-3) la finale tutta ceca contro Karolina Muchova e, a 21 anni da numero 12 al mondo, conquista il suo primo trofeo in uno Slam. Il match è a dir poco frenetico con un’ora di assolo della nuova campionessa e un come back da ben 5 match point annullati della rivale. Il tutto sotto lo sguardo attento della Principessa e padrona di casa, Kate Middleton, che dal Royal Box è costretta a combattere come può il caldo. La 21enne ceca gioca a un altro livello per oltre un’ora e arriva a 5 match point dal vincere il proprio primo Slam in due set.

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