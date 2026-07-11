Noskova trionfa a Wimbledon, Muchova annulla 5 match point ma non basta: Kate combatte il caldo come può
Noskova trionfa a Wimbledon vincendo la finale tutta ceca contro Muchova davanti alla Principessa Kate, costretta a combattere con il caldo
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Noskova vince Wimbledon
Wimbledon ha una nuova regina. Linda Noskova si prende (6-2 5-7 6-3) la finale tutta ceca contro Karolina Muchova e, a 21 anni da numero 12 al mondo, conquista il suo primo trofeo in uno Slam. Il match è a dir poco frenetico con un’ora di assolo della nuova campionessa e un come back da ben 5 match point annullati della rivale. Il tutto sotto lo sguardo attento della Principessa e padrona di casa, Kate Middleton, che dal Royal Box è costretta a combattere come può il caldo. La 21enne ceca gioca a un altro livello per oltre un’ora e arriva a 5 match point dal vincere il proprio primo Slam in due set.
Muchova sfiora l'impresa
Non è, però, dello stesso avviso la top ten e, sul 5-7 compie un autentico capolavoro. È una vera e propria partita nella partita quella che si gioca nella seconda metà del secondo set, con Noskova che sembra pagare l’inesperienza e finisce per mettere in bilico un titolo ormai indirizzato. Muchova sfiora la storia – nessuna tennista era riuscita ad annullare così tanti match point in una finale prima di trionfare – e, arrivata al terzo set, sembra avere l’inerzia dalla propria parte.
Linda torna in cattedra
Nel tennis, però, nulla può essere dato per scontato e, così, Karolina manca tre break mancati, Linda riprende fiducia e torna a dare spettacolo. Risultato? 6-3 game-set-match, per uno degli incontri e delle finali più incredibili della stagione (e non solo). Noskova non trattiene le lacrime e si sdraia a terra con le mani sul volto godendosi gli applausi.
Kate premia Noskova
A premiare e applaudire la 21enne c’è ovviamente sua maestà Kate Middleton, che consegna il Rosewater Dish a una emozionatissima Noskova.
Kate combatte il caldo con il ventilatore portatile
Una premiazione che arriva come una benedizione anche per la Principessa di Galles, costretta durante il match a ricorrere addirittura a un ventilatore portatile per contrastare il grande caldo sceso su Londra. Una delle immagini più iconiche di questa edizione di Wimbledon.