Wimbledon: Giorgi avanti, Lorenzi out

Prosegue la corsa di Camila Giorgi a Wimbledon. La tennista di Macerata, l'unica azzurra in scena sui campi dell'All England Lawn Tennis Club di Londra, accede così al terzo turno. La 26enne, numero 52 del ranking mondiale, ha superato nel secondo turno la statunitense Madison Brengle, numero 108 della classifica Wta, con un duplice 6-4. Ai sedicesimi di finale l'azzurra dovrà vedersela con la vincente del match fra la ceca Siniakova e la wild card tunisina Jabeur.

Niente da fare, invece, per Paolo Lorenzi. Il tennista senese, numero 86 del mondo, si è arreso, non senza combattere, al francese Gael Monfils, numero 44 del ranking internazionale, col punteggio di 3-6, 6-3, 7-6 (5), 7-6 (3) dopo aver vinto il primo set. Tutto facile, invece, per il favorito numero uno di Londra, Roger Federer. Lo svizzero, alla ricerca del nono trionfo sui prati britannici, ha sconfitto col punteggio di 6-3, 6-4, 6-1 lo slovacco Lukas Lacko, numero 73 del ranking Atp.

SPORTAL.IT | 04-07-2018 18:05