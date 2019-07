Wimbledon, il sogno di Fabbiano continua

Continua il sogno di Fabbiano sui campi in erba di Londra: nel singolare maschile di Wimbledon, il numero 89 del mondo ha battuto il croato Ivo Karlovic col punteggio di 6-3 6-7 (6) 6-3 6-7 (4) 6-4.

Nel corso del match odierno, l'azzurro non ha mai perso il servizio. Nel tie-brak della seconda frazione Fabbiano ha "sciupato" un set-ball. In quello del quarto set era avanti per 3-0. Nella frazione decisiva, sul 4-4, ha concesso all'avversario l'unica palla-break di tutta la partita, annullata con un passante di rovescio sulla linea. Poi, sul 5-4, il break decisivo in favore dell'italiano. Per il croato ben 38 ace nel match; nove "soltanto" per l'azzurro.

Fabbiano ora affronterà ai sedicesimi di finale il vincitore del match tra Kyle Edmund e Fernando Verdasco.

SPORTAL.IT | 03-07-2019 17:02