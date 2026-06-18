Wimbledon, doppia cifra di italiani nelle qualificazioni maschili: debuttano Cinà e Guerrieri. Attesa per Paolini e la sorpresa Tyra Grant

Si allarga il contingente italiano nel tabellone cadetto dello Slam londinese. Tra le donne sono in totale cinque: Paolini e Cocciaretto le uniche già al main draw

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Abbiamo “perso” Matteo Berrettini, ma abbiamo guadagnato (anche) Federico Cinà. Che è entrato per il rotto della cuffia nel tabellone cadetto di Wimbledon, da dove in 10 sperano di poter fare compagnia all’elenco già piuttosto corposo di italiani presenti di diritto nel main draw. Al netto dell’assenza di Lorenzo Musetti, che è la ragione per la quale Berrettini è entrato direttamente nel tabellone principale, propiziando però l’ingresso di Cinà in quello cadetto. E con lui ci sono anche Raul Brancaccio e Andrea Guerrieri, che in extremis hanno ricevuto l’agognata chiamata a entrare nell’arena londinese.

Cinà e Guerrieri, un debutto da togliere il fiato

La doppia cifra nel tabellone delle qualificazioni potrebbe rivelarsi foriera di buoni propositi. Assieme a Cinà (debuttante assoluto a Wimbledon), Brancaccio (che giocò le qualificazione nel 2023, cedendo subito a Coaucaud) e Guerrieri (numero 230 del ranking: è quello con la classifica più alta entrato in elenco) erano già presenti nella entry list Andrea Pellegrino, Francesco Maestrelli, Stefano Travaglia, Luca Nardi, Marco Cecchinato, Gianluca Cadenasso e Lorenzo Giustino.

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Invero ci sarebbe anche Stefano Napolitano in attesa di buone notizie dall’All England Club: attualmente è quarto nella graduatoria degli alternate, e se dovessero arrivare altri forfait da qui a stretto giro di posta entrerebbe a sua volta nel tabellone cadetto, portando a 11 il contingente degli italiani presenti. Ipotesi al momento un po’ remota, ma comunque non peregrina, considerando che fino a sabato c’è spazio per eventuali chiamate, con il sorteggio del tabellone che verrà effettuato domenica 21 giugno (e il giorno dopo si comincerà a giocare). Insomma, c’è tempo ancora per sperare, anche se il collo della bottiglia è sempre più stretto.

Cinque ragazze in cerca di main draw: c’è anche Tyra Grant

L’obiettivo di presentarsi lunedì 30 giugno con una contingente italiano in doppia cifra è abbastanza plausibile, oltre che auspicabile. Jannik Sinner sarà numero 1 del tabellone principale, e come tale non potrà affrontare prima della finale Sascha Zverev, che con l’assenza di Alcaraz scala a numero 2 del seeding. Teste di serie saranno anche Flavio Cobolli e Luciano Darderi, con la quarta carta (cioè Musetti) costretto a dare forfait.

Qualificati di diritto al tabellone principale anche Lorenzo Sonego, Mattia Bellucci, Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini, che ha evitato la “beffa” di dover passare per le qualificazioni, lui che a Wimbledon ha fatto finale nel 2021, battuto da Djokovic (e l’anno dopo, senza il tampone positivo al Covid dopo la vittoria al Queen’s, chissà come sarebbero potute andare le cose…).

In campo femminile, solo Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto hanno ottenuto il pass diretto per il main draw. Dovranno passare per le qualificazioni Lisa Pigato, Lucrezia Stefanini, Nuria Brancaccio, Lucia Bronzetti e Tyra Grant.