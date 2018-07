Wimbledon, Kerber è la nuova regina

Wimbledon 2018 si conferma stregato per i vincitori “seriali”. Se Roger Federer non è riuscito a trionfare sull’erba londinese per la nona volta in carriera, essendosi arreso nei quarti al sudafricano Anderson, pure Serena Williams, vincitrice per sette volte ai Championships, e reduce da un anno di inattività per maternità, ha dovuto soccombere, sconfitta nella finale del singolare femminile da Angelique Kerber.

La tedesca, numero 10 del mondo, ha dominato il match, vinto in poco più di un’ora di gioco con un doppio 6-3. Per Kerber è il primo titolo a Wimbledon della carriera, terzo Slam dopo la doppietta del 2016 Us Open-Australian Open.

SPORTAL.IT | 14-07-2018 18:50