Musetti come Alcaraz, l’infortunio non dà pace: Lorenzo salta anche Wimbledon ma regala un sorriso a Berrettini

Arrivano brutte notizie per Musetti, costretto dopo il Roland Garros a saltare anche Wimbledon per l'infortunio patito a Roma. Al suo posto in tabellone entra Berrettini

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La notizia era nell’aria dopo il forfait dall’ATP 500 del Queen’s e oggi è diventata, purtroppo, realtà. Lorenzo Musetti infatti ha annunciato sul proprio profilo Instagram di non aver ancora recuperato dall’infortunio al retto femorale subito agli Internazionali d’Italia e di essere dunque costretto a saltare come Carlos Alcaraz anche il torneo di Wimbledon dopo aver già rinunciato al Roland Garros. Sforzandosi di cercare qualcosa di buono in questa triste notizia per il tennis italiano, c’è quantomeno l’ingresso direttamente nel tabellone principale di Matteo Berrettini.

Musetti come Alcaraz, dopo il Roland Garros salta anche Wimbledon

Stagione maledetta fin qui per Musetti, che dall’essersi trovato due set a zero contro Novak Djokovic nel quarto di finale dell’Australian Open è stato bloccato da una serie di infortuni che lo hanno obbligato a saltare parecchi appuntamenti importanti. Soprattutto il secondo al retto femorale accusato agli Internazionali d’Italia che lo ha obbligato prima a saltare il Roland Garros (dove col senno di poi avrebbe potuto essere uno dei favoriti per la vittoria finale) e poi Wimbledon.

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Il messaggio di Musetti

Una sorte simile a quella di Alcaraz, con la speranza che, come lo spagnolo – che sembrerebbe poter tornare competitivo per lo US Open -, anche Musetti possa rientrare in tempo per la stagione sul cemento nordamericano. Un’eventualità che a leggere il comunicato di Lorenzo appare più che possibile: “Desidero aggiornarvi sul mio recupero dall’infortunio di Roma: la riabilitazione sta procedendo molto bene e i risultati medici sono incoraggianti. Purtroppo, non avendo ancora iniziato una preparazione atletica completa, e dopo attenta valutazione, siamo giunti alla difficile conclusione che quest’anno non potrò competere a Wimbledon. Non è una decisione facile, ma è quella giusta. La mia priorità è tornare in campo al 100%. Grazie per il vostro supporto costante, ci vediamo presto”.

Berrettini entra nel tabellone principale di Wimbledon

La triste notizia del ritiro di Musetti regala però almeno un sorriso (certamente amaro) a Berrettini, che essendo primo alternate nell’entry list entra direttamente nel tabellone principale di Wimbledon. Matteo può dunque festeggiare il fatto che non dovrà sperare in una wild card dagli organizzatori per evitare le qualificazioni, anche se senza dubbio avrebbe preferito evitare che il suo ingresso fosse dovuto al ritiro di un altro azzurro.