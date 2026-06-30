La giocatrice lettone ha battuto al primo turno la tennista di casa Dart, un match molto teso anche per i continui battibecchi a distanza tra Jelena e il pubblico inglese

Jelena Ostapenko ci ricasca. La tennista lettone è una delle giocatrici più “controverse” del circuito, un talento eccezionale ma spesso una capacità di lasciarsi distrarre da questioni extra-tennis. A Wimbledon ha vissuto una giornata particolare, ha sofferto per battere la padrona di casa Dart ma soprattutto ha dovuto fare i conti con l’ostilità aperta del pubblico inglese…ma anche lei ci ha messo lo zampino.

Ostapenko ci ricasca: arrivano i fischi

Jelena Ostapenko sa alla perfezione che il tennis è anche uno sport di “giochi mentali” e quando si trova in momenti complicati della sua partita, fa ricorso a tutti i mezzi possibili per portare a casa la vittoria, anche se a volte significa diventare un po’ antipatica agli occhi dei tifosi. Una situazione che è andata in scena anche ieri in occasione del primo turno del torneo di Wimbledon contro l’inglese Dart. Il pubblico di casa ha “commesso l’errore” di esultare dopo un doppio fallo della lettone che non l’ha presa bene e ha cominciato la sua personale battaglia con i tifosi. Jelena ha cominciato a fare dei gesti provocatori che hanno causato un clima teso con il pubblico che è arrivato anche a fischiarla.

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Alla fine della partita vinta, Ostapenko prima ha criticato gli spettatori poi ha provato a ricucire: “Ci sono stati momenti in cui applaudivano anche i miei doppi falli. Ed è una cosa che non mi è piaciuta. So che giocavo contro una giocatrice di casa ed è normale che la sostengono ma ho provato a dimostrare loro che sbagliavano. Ma sono contenta per come sia andata, i primi turni non sono mai facili e c’è sempre un po’ di tensione”.

Le critiche di Navratilova

Ostapenko non è riuscita solo nell’impresa di far arrabbiare il pubblico, di solito molto composto di Londra, ma ha fatto perdere la pazienza anche a Martina Navratilova. L’ex tennista, ora commentatrice per la BBC, ha criticato gli atteggiamenti della lettone nel corso del match e quelli che ha giudicato come dei tentativi di disturbare la sua avversaria: “Perché tiene la racchetta sopra la testa? Perché lo sta facendo? L’arbitro dovrebbe penalizzarla per questo. Non c’è alcun motivo di comportarsi in questo modo”.

Le sfuriate di “Penko”

Jelena Ostapenko è considerata una delle migliori giocatrici del circuito con un talento che vale anche molto di più della 31esima posizione che occupa attualmente nel ranking WTA. Ma i suoi comportamenti sopra le righe a volte hanno finito per danneggiarla. Di sicuro con le sue partite non ci si annoi mai. Solo qualche tempo fa nel corso degli ottavi di finale del torneo di Linz contro Alexandra Eala, la lettone entrò in aperta polemica con uno spettatore che la stava disturbando dalle tribune: “Vieni tu a giocare, così mi insegni come si fa”, la sua interazione. Ma i momenti di tensione in campo e con le avversarie sono stati tanti nel corso del tempo, lo scorso anno si raggiunse un momento di criticità dopo la sua sfida contro la statunitense Taylor Townsend con le due che vennero quasi a contatto dopo il match.

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