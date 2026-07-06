La bella vittoria su Eala conferma l'uscita dalla crisi di Paolini, tornata a ruggire a Wimbledon, dove dopo l'uscita di Sabalenka, Rybakina e Swiatek si ritrova con una chance d'oro

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Sembra essere finalmente uscita dal tunnel della crisi profonda nella quale era finita tempo fa Jasmine Paolini, che a Wimbledon è tornata in un quarto di finale a livello slam a distanza dell’ultimo raggiunto proprio ai Championships nel 2024. Un risultato ottenuto grazie alla bella vittoria su Alexandra Eala, una delle sorprese del torneo che nel turno precedente aveva eliminato la campionessa in carica Iga Swiatek.

Paolini, a Wimbledon la svolta della stagione: battuta anche la rivelazione Eala

Dopo una prima stagione avara di soddisfazioni e vittorie Paolini sembra essere riuscita finalmente a voltare pagina a Wimbledon, dove per la prima volta nel 2026 ha vinto più di due partite consecutivamente (4) arrivando così ai quarti di finale di uno slam per la prima volta dal 2024. Un traguardo raggiunto battendo Eala 6-4 4-6 6-3 al termine di una partita in cui Jasmine ha gestito alla grande tutte le situazioni delicate tranne sul finire del secondo set, unico momento in cui non è stata in controllo del match.

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L’omaggio di Paolini a Federer e la rivelazione sulla svolta

Una vittoria speciale per Paolini, tornata a giocare sul Centre Court dove a osservarla era presente anche il suo idolo Federer: “Entrare su questo campo è un qualcosa di speciale. Non c’è di meglio che giocare a tennis in questa fantastica atmosfera. Mi sono sentita fortunata a poter giocare sul centrale e a vincere ancora. Ringrazio anche Roger (Federer, ndr) per essere qua, era il mio idolo. Mi dicevo ’stai concentrata, non pensare che sta vedendo questa partita’. Voglio ringraziare tutti gli spettatori che sono rimasti qui”.

Jasmine ha poi svelato come sia riuscita a cambiare marcia dopo il traumatico inizio di Wimbledon che l’aveva vista perdere il primo set giocato per 6-0: “Cos’è successo dal 6-0 iniziale nel primo match? In realtà avevo giocato pochissimo nelle ultime settimane e dopo il primo set del primo turno, ‘ok, peggio di così non può andare’. Sono rimasta lì, game dopo game, il servizio mi ha un po’ aiutato. L’erba è una superficie un po’ strana, magari inizialmente la puoi odiare, ma quando impari a gestirla vuoi tornarci per giocarci e spero di poterlo continuare a fare”.

L’azzurra ha poi parlato anche di quanto questo torneo di Wimbledon stia rappresentando una vera e propria svolta per la sua stagione fin qui deludente: “È stata una stagione dura finora, ci sono stati momenti difficili, ma abbiamo continuato a lavorare con il team e ora, match dopo match mi sento meglio e credo di essere sulla strada giusta. Ora devo rimanere concentrata e devo continuare a divertirmi, poi magari torneranno anche i miei superpoteri”.

Chance d’oro per Paolini a Wimbledon

Uscita dalla crisi ora però Paolini non può e non deve accontentarsi di quanto fatto finora a Wimbledon, dove l’uscita di scena delle favorite più attese alla vigilia come Rybakina, Sabalenka e Swiatek le potrebbe aver regalato una chance d’oro. Nonostante le difficoltà affrontate in stagione Jasmine ha infatti confermato di essere una delle giocatrici più temibili sull’erba, motivo per cui anche contro una giocatrice in forma come Marta Kostyuk (che solo quest’anno ha imparato a gestire meglio l’erba) l’azzurra non parte sconfitta, così come in realtà contro tutte le altre giocatrici in tabellone, alcune delle quali certamente favorite ma che al contrario suo a Wimbledon non hanno mai raggiunto la finale.