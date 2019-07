Wimbledon, sesta finale per Djokovic

Novak Djokovic è il primo finalista del torneo di Wimbledon. Sul Centre Court dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra il serbo ha superato in quattro set lo spagnolo Roberto Bautista Agut: 6-2, 4-6, 6-3, 6-2 il punteggio finale in due ore e 48 minuti di gioco.

Lo spagnolo, che nel 2018 aveva battuto due volte Djokovic, a Doha e Miami, ha retto solo per i primi due set. Per il numero uno del mondo è la sesta finale in carriera a Wimbledon.



SPORTAL.IT | 12-07-2019 20:07