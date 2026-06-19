Wimbledon, scatta l’allarme caldo ma per Sinner il rischio è minimo. Italia da record, la prima volta di Arnaldi

Le previsioni del tempo per la prossima settimana segnalano un allarme per il caldo ma le temperature dovrebbe tornare nella normalità in vista del tabellone principale. Arnaldi per la prima volta sarà testa di serie in uno slam

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Caldo come pericolo principale. E’ indubbio che in questo momento tra i fan di Jannik Sinner ci sia un po’ di preoccupazione quando si parla di temperature alte. La prossima settimana dovrebbe essere infuocata in Inghilterra al punto che le autorità sono state costrette a emettere uno stato di allarme. A risentirne saranno soprattutto i tennisti che affronteranno le qualificazioni di Wimbledon, mentre per la settimana dal 29 giugno (giorno in cui debutterà il numero 1 del mondo), la situazione caldo dovrebbe essere tornata alla normalità.

L’allarme caldo colpisce Londra

Il gran caldo, che sta soffocando l’Europa, vivrà un momento di picco anche nel Regno Unito e in particolare nella zona sud dell’Inghilterra. A essere investita sarà anche la capitale Londra, la prossima settimana le temperature potrebbero superare i 34 gradi. Una situazione di caldo estremo che ha portato anche a un allarme diramato dalle istituzioni inglesi che temono problemi anche per i trasporti. Il caldo rischia di condizionare anche il torneo di Wimbledon ma soprattutto per le qualificazioni che prenderanno il via lunedì 22 giugno. Le previsioni per il periodo che va dal 29 giugno (quando scenderà in campo anche Sinner) sono invece decisamente più clementi con il numero 1 azzurro che quindi non dovrebbe andare incontro a rischi particolari.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dopo quanto successo al Roland Garros, quella del caldo estremo come successo a Parigi è diventata una fonte di preoccupazione per i tifosi del numero 1 del mondo che dopo lo slam francese si è sottoposto a una serie di esami per provare a capire cosa è successo contro Cerundolo e che negli ultimi giorni è stato visto in allenamento con uno cerotto sul braccio che in realtà è un sensore glicemico.

L’Italia firma un nuovo record

Il tennis italiano sta vivendo un momento magico della sua storia e a Wimbledon centra un altro record. Per la terza volta nella storia (la seconda di fila) ci saranno quattro teste di serie italiane nel tabellone principale maschile. Numeri che diventano ancora più importanti se si prendono in considerazione solo i primi 16 seed del ranking con l’Italia che per la prima volta avrà tre rappresentanti con Sinner numero 1, Cobolli che dovrebbe essere il numero 9 e Darderi come numero 14. Record che poteva essere ancora più importante se non ci fosse stato il forfait di Lorenzo Musetti, costretto a rinunciare a causa dell’infortunio che lo sta tormentando dagli Internazionali d’Italia. Londra rappresenta anche una prima volta importante per Matteo Arnaldi che dopo la semifinale al Roland Garros, per la prima volta sarà testa di serie (la 32) di un torneo slam.

Il calendario di Sinner a Londra

La tradizione vuole che il campione uscente sia il primo a scendere in campo sul Centrale. E così sarà anche in questa edizione di Wimbledon, Jannik Sinner sarà in tabellone nella parte alta del tabellone e giocherà la sua prima partita lunedì 29 giugno con il match che però non comincerà prima delle 14. Questa tradizione permette di avere anche il calendario piuttosto preciso delle partite che giocherà il tennista italiano se dovesse avanza nel corso del torneo: il secondo turno sarà in programma il 1 luglio, venerdì 3 luglio ci sarà il terzo turno, domenica 5 luglio gli ottavi di finale; martedì 7 luglio l’eventuale quarto di finale, poi le semifinali in programma il 10 e la finale fissata per domenica 12 luglio.