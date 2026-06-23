Venerdì 26 giugno sarà estratto il tabellone principale dello slam inglese: tra le possibili trappole per Sinner c’è anche il derby con Berrettini, ma occhio anche a Prizmic e Blockx

Wimbledon è ormai alle porte. Di fatto lo slam sull’erba inglese è già cominciato con le partite di qualificazione ma solo nella giornata di venerdì 26 giugno si conoscerà il possibile percorso di Jannik Sinner e degli altri atleti azzurri impegnati quando si svolgerà il sorteggio del tabellone principale. E tra i possibili rischi c’è anche il derby con Matteo Berrettini.

Sinner, le possibili trappole del sorteggio

Vincere uno slam è impresa difficile, confermarsi lo è ancora di più. Lo sa bene Jannik Sinner che dopo la brutta esperienza al Roland Garros, vuole concentrarsi solo sul suo gioco e pensare un avversario alla volta. Da testa di serie numero 1, l’azzurro arriva ai Championship come grande favorito ma il sorteggio potrebbe presentare delle insidie importanti. Al di fuori delle teste di serie, infatti, ci sono tanti giocatori che sull’erba possono rappresentare un pericolo importante. Tra queste c’è sicuramente il belga Alexander Blockx in grande ascesa nella stagione sulla terra rossa e fermato da uno stupido infortunio al Roland Garros (si è fatto male in allenamento a causa dei tendoni posti ai margini del campo). Un altro tennista in grande ascesa è il croato Dino Prizmic che a Roma ha eliminato Novak Djokovic. Il 20enne ha davvero cambiato passo in questa stagione, non sembra uno specialità dell’erba ma ha dimostrato non solo talento ma anche una crescita molto rapida e nel primo turno potrebbe rappresentare un problema per tutti.

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Il possibile incrocio con Berrettini

Matteo Berrettini in questo momento è al numero 49 della classifica ATP ma per un cavillo del regolamento, il tennista romano è riuscito a entrare nel main draw solo dopo una serie di forfait (quello decisivo è risultato essere quello dell’altro azzurro Lorenzo Musetti). Quando si arriva alla stagione sull’erba “Martello” rappresenta un pericolo per tutti, l’erba è da sempre la sua superficie preferita e nessuno vorrebbe trovarselo di fronte al primo turno. Sulla carta è possibile anche un derby italiano contro Sinner (ma anche contro le altre teste di serie azzurre come Cobolli, Darderi e Arnaldi). Una sfida con l’altoatesino non sarebbe nemmeno inedita visto che i due si sono incrociati nel secondo turno a Wimbledon nel 2024 con Jannik che ebbe la meglio in 4 set ma vincendo i suoi parziali tutti al tiebreak.

Sorteggio, orario e dove vederlo

Il ritorno di Jannik Sinner è ormai imminente. Il numero 1 del mondo da difensore del titolo a Wimbledon e secondo la tradizione del torneo inglese sarà il primo a scendere in campo sul Centrale il 29 giugno. Il sorteggio del torneo andrà invece in scena venerdì 26 giugno alle ore 11 italiane e sarà possibile seguirlo in diretta streaming sul sito ufficiale del torneo nella sezione Live Video & Radio.