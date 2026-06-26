Anche dopo il rocambolesco Roland Garros Sinner rimane nettamente favorito per la conquista di Wimbledon, con Zverev che non sembra avere ancora meno possibilità di Djokovic di battere Jannik

Il sorprende esito del Roland Garros non cambia i valori nel circuito maggiore, dove nonostante la vittoria del primo slam in carriera Alexander Zverev non sembra avere le carte in regola, come testimonia un’eloquentissima statistica, per poter contrastare Jannik Sinner, che a Wimbledon partirà come favorito assoluto e un solo timore, quello di poter incappare in un’altra giornata storta.

Sinner è ancora l’uomo da battere

Arrivati ormai alla vigilia di Wimbledon ci si aspettava che Sinner avesse conquistato almeno uno slam in stagione, soprattutto dopo l’infortunio che ha estromesso Carlos Alcaraz dal French Open. Invece, per un motivo o per un altro, Jannik in questo 2026 si ritrova ancora a secco di Major. A sorprendere è stata soprattutto la sua prematura uscita di scena al Roland Garros, dove per colpa di un’improvviso crollo fisico si è dovuto arrendere al secondo turno a Juan Francisco Cerundolo quando gli mancava solamente un game per aggiudicarsi la vittoria.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Quanto successo a Parigi però non è stato altro che un incidente di percorso e di conseguenza non cambia gli equilibri nel circuito maggiore, dove Sinner rimane il giocatore da battere. A Wimbledon infatti Jannik si presenta come assoluto favorito, quasi senza reali rivali. L’unica vera insidia per Sinner infatti appare essere…Sinner stesso, e non i giocatori che gli si presenteranno dall’altra parte della rete.

Solo Jannik può fermare Sinner

Al meglio (ma anche non per forza al 100%) l’azzurro ha dimostrato di essere nettamente superiore a chiunque altro nel circuito – escluso Alcaraz ovviamente -, tanto che quasi tutte le sconfitte arrivate nelle ultime due stagioni, a eccezione di quelle con Carlos, sono sempre arrivate quando lui non era al meglio. E proprio questo è l’unico timore di Sinner, che anche a Wimbledon possa incappare in una giornata storta contro un giocatore in grado di approfittarne. Anche perché altrimenti appare davvero complicato immaginarlo uscire sconfitto anche dal terzo slam stagionale.

Djokovic fa più paura di Zverev, anche dopo il Roland Garros

Nemmeno uno Zverev che finalmente si è sbloccato a livello Major appare infatti in grado di impensierire Sinner, contrariamente a quanto sostenuto da Boris Becker per esempio. Quello vinto al Roland Garros è apparso come una sorta di titolo Slam alla carriera per Sascha, giocatore di livello assoluto che se non fosse stato per i suoi limiti mentali avrebbe già vantato almeno un titolo a questo livello. Sia chiaro, il trionfo a Parigi è stato totalmente meritato per il tedesco, ma è innegabile dire che i suoi principali rivali si siano tolti di mezzo da soli e non grazie a lui, che in tutto il torneo ha dovuto affrontare un solo top-20, ovvero Flavio Cobolli, che prima della finale al French Open aveva disputato e perso un solo quarto di finale a livello slam e contro il quale ha comunque faticato parecchio, anche per merito del romano.

A Wimbledon inoltre Zverev non sembra nemmeno essere il secondo favorito dietro a Sinner. Questo perché l’erba non è certamente la superficie sulla quale Sascha si esprime al meglio, come testimonia l’assenza di titoli nei tornei sui prati (le finali raggiunte ad Halle nel 2016 e nel 2017 rimangono i suoi migliori risultati in carriera) e il fatto che ai Championships non sia mai andato oltre gli ottavi di finale. A poter impensierire maggiormente Jannik infatti sembra decisamente Novak Djokovic, che lo ha già battuto all’Australian Open e il cui fisico verrà messo meno alla prova sull’erba rispetto che sulla terra o sul cemento, ma forse anche gente come Taylor Fritz o Daniil Medvedev, se non si azzoppa da solo.

Il dato che inchioda Zverev

Inoltre lo Zverev di oggi non appare nemmeno la miglior versione di se stesso, che a mio parere rimane quella del 2022 pre infortunio, quando in quella splendida semifinale del Roland Garros interrotta precocemente stava dando parecchio filo da torcere a Rafael Nadal. A testimonianza di ciò ci viene in supporto anche un dato parecchio eloquente. Se è vero che Sascha ha sempre faticato parecchio a battere i top-10 (quindi i propri pari o quasi) a livello slam come testimoniano le sole cinque vittorie (di cui una ottenuta per ritiro dell’avversario dopo un solo set) ottenute in carriera contro l’élite del tennis, è anche vero che normalmente contro questi giocatori il tedesco non ha mai avuto grandi difficoltà negli altri tornei, che fossero Masters 1000, ATP Finals o semplici “250”.

Oggi invece nel confronto contro gli altri top player Zverev appare un giocatore fortemente ridimensionato rispetto al passato. Basti pensare che dal 2025 ha perso 15 degli ultimi 18 confronti contro un top-10 (percentuale che si abbasserebbe ulteriormente se prendessimo in considerazione gli eventi non ufficiali ma disputati con grande impegno vista la posta in palio come il Six Kings Slam e la Laver Cup), con le sole vittorie che sono arrivate contro Shelton a Stoccarda e alle ATP Finals nel 2025 e contro Musetti a Vienna sempre nel 2025. Insomma, Zverev appare tutt’altro che un giocatore in grado di impensierire Jannik, soprattutto sull’erba, ma è anche vero che a Wimbledon si presenterà con una sicurezza e una consapevolezza che forse prima non aveva, per cui starà a lui provare a smentirci e affermarsi davvero come il possibile terzo incomodo nella rivalità tra Sinner e Alcaraz.