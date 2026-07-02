Rafael Jodar supera i problemi vince in rimonta contro Carreno Busta dopo il rinvio per oscurità, avvicinandosi a un possibile ottavo contro Sinner. Bella vittoria anche per Sonego, che piega Diallo dopo una maratona e raggiunge Fritz. Saluta il torneo Tyra Grant

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Succede di tutto nel match di Wimbledon tra Pablo Carreno Busta e Rafael Jodar, vincitore in rimonta anche grazie alla sospensione per scarsa visibilità che gli ha permesso di recuperare da un leggero infortunio al ginocchio. Primo pomeriggio dolce-amaro per il tennis azzurro, che ha visto prima uscire di scena di Tyra Caterina Grant contro Marie Bouzkova al termine di una partita comunque ben disputata dalla giovane italiana e poi ha festeggiato la vittoria di Lorenzo Sonego contro Gabriel Diallo al termine di un maratona di 4 ore e 20 minuti.

Sonego soffre ma vince la maratona con Diallo e trova Fritz

Vittoria soffertissima di Sonego, che contro Diallo si è ritrovato due volte avanti di un set salvo poi farsi sempre rimontare prima di dominare il quinto e decisivo parziale. Bravo Lorenzo ad aggiudicarsi un primo set combattutissimo e a reagire dopo aver perso il secondo ed essersi fatto rimontare un break nel terzo. Un passaggio a vuoto nel tie-break del quarto purtroppo gli costa il parziale e lo obbliga al quinto set, dove dal risultato di 3-2 vince i tre game successivi chiudendo l’incontro sul 7-6 4-6 7-6 6-7 6-2.

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Sonego si regala dunque un’affascinante sfida al terzo turno contro Taylor Fritz, uno dei giocatori più accreditati a spingersi in finale e che contro Dusan Lajovic e Patrick Kypson non ha ancora perso un set. La sfida di Wimbledon sarà la nona in carriera tra i due giocatori, con lo statunitense che ha vinto sei degli otto precedenti.

Jodar si fa male, ma il buoi lo salva e lui ribalta Carreno Busta

Altra sfida al quinto set tra Carreno Busta e Jodar, che dopo la vittoria in rimonta al Roland Garros ha ribaltato nuovamente il risultato contro il connazionale anche a Wimbledon. Una rimonta facilitata anche dall’interruzione per oscurità he ha rimandato l’incontro iniziato ieri a oggi al termine del terzo set vinto per 6-1 da Pablo mentre Rafa stava accusando problemi al ginocchio destro in seguito a una caduta e per il quale aveva chiesto in più occasioni l’intervento del fisioterapista.

Un problema che però il classe 2006 sembra aver smaltito alla grande durante la notte, tanto che al rientro in campo ha preso il controllo del match, trovando un break nel sesto game del quarto set e dominando il quinto in avvio, dove si è rapidamente portato avanti 4-1 grazie a due break di vantaggio, resistendo poi al tentativo del suo avversario di riaprire il parziale.

Jodar fa infuriare Carreno Busta

Match contraddistinto anche da un momento di forte tensione dopo che tra un set e l’altro il giudice di sedia ha permesso a Jodar di andare in bagno quando ormai la pausa era terminata e i due sarebbero dovuti tornare in campo. Una decisione che ha scatenato l’ira di Carreno Busta, che ha – giustamente – criticato la scelta sbagliata dell’arbitro. Un’arrabbiatura che potrebbe anche averlo privato di energie mentali che al termine dell’incontro sarebbero potute essergli utili.

Tyra Grant impressiona, ma quanti problemi di gestione: vince Bouzkova

Termina al secondo turno l’avventura a Wimbledon di Tyra Grant, che dopo la bellissima vittoria all’esordio su Katie Boulter ha messo in mostra tutto il suo potenziale anche contro la n°23 WTA Marie Bouzkova, evidenziando però anche qualche – più che comprensibile data l’età – problema di gestione nel corso del match. L’azzurra ha infatti messo sotto nello scambio la sua avversaria per alcuni tratti dell’incontro, soprattutto a inizio match, quando sembrava in totale controllo e si era ritrovata avanti di un break.

Dal 3-2 40-0 in suo favore però Tyra ha iniziato a commettere troppi errori, soprattutto al servizio come testimoniano i ben 11 doppi falli da lei commessi, che le hanno fatto perdere piano piano fiducia anche nei suoi colpi, finendo con lo sbagliare in alcune fasi cruciali del match che hanno permesso alla più esperta Bouzkova di trionfare col risultato di 7-5 6-3. Grant può comunque essere più che soddisfatta del suo Wimbledon, dove ha compiuto un ulteriore step di crescita e dimostrato di avere già le carte in regola per tenere testa a giocatrici ben più avanti di lei in classifica.