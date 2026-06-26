Wimbledon, il sorteggio: Sinner con Medvedev e Djokovic, Berrettini sfida Wawrinka, a Zverev va male. Paolini sfortunatissima

Sorteggio maschile estremamente equilibrato per Sinner e Zverev, nei cui lati di tabelloni sono stati estratti i giocatori che più di tutti avrebbero voluto evitare e derby con Darderi in vista per Jannik. Last dance contro Berrettini per Wawrinka, mentre Cobolli può sorprendere. Sfortunatissima Paolini

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Estratti i tabelloni dei tornei di Wimbledon, con Jannik Sinner che sarà subito messo alla prova al ritorno alle competizioni ufficiali dopo a delusione del Roland Garros e non fortunatissimo essendo stati inseriti Daniil Medvedev e Novak Djokovic nel suo lato di tabellone. Non sorride però nemmeno Alexander Zverev, che ai quarti di finale rischia di dover affrontare la sua bestia nera Taylor Fritz. Sorteggio sfortunatissimo invece per una Jasmine Paolini che a Londra va a caccia di riscatto dopo i risultati deludenti raccolti finora nel 2026.

Il percorso di Sinner

Subito un test interessante per Sinner a Wimbledon, dove all’esordio affronterà Miomir Kecmanovic, giocatore che bene si comporta sui campi in erba, come testimonia la costanza con cui ha raggiunto il terzo turno ai Championships e la finale raggiunta sull’erba nel 2019 ad Antalaya e persa contro Lorenzo Sonego. Al secondo turno l’azzurro affronterà uno tra Tristan Boyer o – più probabilmente – Nuno Borges. Al terzo turno invece potrebbe affrontare la sua prima testa di serie, Ignacio Buse, giocatore in ascesa in questo 2026 ma ancora inesperto sui campi in erba.

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Il percorso inizierà inevitabilmente a complicarsi a partire dagli ottavi di finale, dove Sinner potrebbe affrontare la rivelazione di questo 2026 Rafael Jodar (reduce però da un infortunio e senza match disputati sull’erba in stagione) o – si spera – Darderi per un derby tutto azzurro. Ai quarti di finale invece si ritroverà di fronte con ogni probabilità l’ultimo giocatore capace di batterlo su questi campi, ovvero Medvedev (meno probabile ma comunque da non escludere una sfida con Tommy Paul), mentre in semifinale troverà uno tra Felix Auger-Aliassime o Djokovic, forse il giocatore più temibile in tabellone.

Il tabellone di Zverev e Djokovic

Non si può dire che sia andata meglio a Zverev, che al primo turno dovrà affrontare una delle rivelazioni del 2026, Blockx, e poi – superati nell’ordine uno tra Royer e Wendelken e Arnaldi – Lehecka agli ottavi e soprattutto la sua bestia nera Fritz, che lo ha nuovamente battuto di recente ad Halle.

Djokovic, forse il rivale più accreditato di Sinner, dovrà invece superare Wu all’esordio, uno tra Gaston e Tsitsipas al secondo turno, Rinderknech al terzo, Andrey Rublev agli ottavi e Felix Auger-Aliassime ai quarti per poter affrontare Jannik nuovamente in finale dopo quella di inizio anno all’Australian Open.

Gli altri azzurri: Berrettini e Cobolli possono stupire, Arnaldi aspetta Zverev, Darderi Sinner

Le attenzioni dei tifosi italiani saranno riversate oltre che su Sinner anche sugli altri azzurri in tabellone, su tutti Berrettini, finalista a Wimbledon nel 2021 e che dopo il bel quarto di finale al Roland Garros spera di poter essere una delle sorprese del torneo. Per farlo dovrà superare all’esordio Stan Wawrinka, alla sua ultima apparizione ai Championships, e poi Arthur Fils, avversario ostico ma fattibile sull’erba, soprattutto per uno come Matteo.

Altro giocatore molto attenzionato sarà Cobolli dopo la finale di Parigi. Per Flavio un esordio alla portata contro Mariano Navone e poi un secondo turno più ostico su questi campi contro uno tra Girekspoor e Duckworth, mentre al terzo turno potrebbe affrontare Karen Khachanov e agli ottavi Alex de Minaur. Sorteggio tutto sommato fortunato per Arnaldi che affronterà Halys per provare a raggiungere Zverev al terzo turno e Darderi, che invece punta all’ottavo con Sinner ma dovrà prima battere Quinn e poi anche Jodar. Esordio alla portata anche per Bellucci e Sonego, che affronteranno rispettivamente Svajda ed Etcheverry.

Il percorso di Paolini

Sorteggio tutt’altro che fortuna per una Paolini in crisi profonda, che al primo turno dovrà vedersela con una delle rivelazioni di questa stagione sull’erba, la qualificata statunitense Robin Montgomery, vincitrice dell’ATP 250 di S-Hertogenbosch e reduce da ben dieci vittorie consecutive. In caso di vittoria Jasmine affronterebbe poi la vincitrice della sfida tra Shymanovich e Golubic, mentre se dovesse spingersi al terzo turno l’azzurra si ritroverebbe di fronte con ogni probabilità a Clara Tauson, giocatrice temibile su questi campi – dove l’anno scorso raggiunse gli ottavi di finale – anche se non nel suo miglior momento (anche per via di alcuni problemi fisici) di forma come testimoniano le sole due vittorie nelle ultime dieci partite.

Sognando un percorso positivo Paolini poi dovrebbe affrontare la campionessa in carica Iga Swiatek agli ottavi, Elena Svitolina ai quarti e la favorita principale alla conquista del titolo Elena Rybakina in semifinale per provare ad arrivare all’ultimo atto come nel 2024.

Le altre azzurre: primo turno ostico per Tyra Grant

Prima volta subito in salita per Caterina Tyra Grant, che però dopo aver superato le qualificazioni non vuole certamente smettere di sognare. La classe 2008 dovrà infatti affrontare la beniamina di casa Katie Boulter, giocatrice che ha nell’erba la sua superficie preferita, come testimoniano i due titoli conquistati su questi campi.

Primo turno tutt’altro che semplice anche per Elisabetta Cocciaretto, che potrebbe essere una delle mine vaganti del torneo, ma che prima dovrà battere l’ostica Xinyu Wang, che a Wimbledon ha raggiunto gli ottavi di finale nel 2024 e sull’erba ha disputato la sua finale più importante in carriera al WTA 500 Berlino perdendo da Vondrusova.