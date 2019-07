Wimbledon, Venus Williams battuta da una 15enne

Cori "Coco" Gauff è il nome più chiacchierato a Wimbledon. La giovanissima tennista (15 anni) è riuscita nell'impresa di eliminare dal torneo la veterana Venus Williams (39 anni), cinque volte campionessa sul prestigioso torneo inglese.

"Voglio essere la più grande", ha dichiarato la baby prodigio che, in un'ora e 19', si è ritagliata uno spazio speciale in questa edizione di Wimbledon. "Coco" ha ricevuto una wild card per partecipare al torneo e l'ha sfruttata al meglio.

SPORTAL.IT | 02-07-2019 08:07