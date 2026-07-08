Wimbledon, Zverev fa paura: Sascha sfata il tabù Fritz, prepara il sorpasso su Alcaraz e mette pressione a Sinner

Zverev vince e convince contro la sua bestia nera Taylor Fritz, che poco ha potuto contro questa versione del tedesco che, prepara il sorpasso su Alcaraz e avvisa Djokovic e Sinner candidandosi a favorito per Wimbledon

Prima storica semifinale a Wimbledon per Alexander Zverev, che un po’ a sorpresa si è sbarazzato nettamente della sua bestia nera Taylor Fritz, crollato sotto i colpi del tedesco che se dovesse superare anche la sorpresa del torneo Arthur Fery sarebbe certo di tornare al numero 2 del mondo scavalcando Carlos Alcaraz in classifica.

Zverev sfata il tabù Fritz

Dopo sette sconfitte consecutive tra il 2024 e il 2026 (compresa quella recente ad Halle), Zverev è riuscito a sfatare il tabù Fritz al termine di un match che, un po’ a sorpresa, non è mai stato in discussione se non forse nelle battute iniziali, quando nel primo game in risposta lo statunitense ha ottenuto due delle sue quattro palle break. Da quel momento è infatti iniziato l’assolo del tedesco, che – favorito anche da una condizione fisica di Taylor che non è apparsa la migliore – ha trionfato col risultato finale di 6-4 6-4 6-2 in meno di due ore, sciorinando un tennis brillante contro un giocatore che alla vigilia veniva da molti considerato favorito per via delle tante recenti vittorie su Zverev e del fatto che rispetto al tedesco è sempre apparso trovarsi meglio sull’erba.

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Zverev mai così bene a Wimbledon, Becker potrebbe averci visto lungo

Prima di questa edizione infatti Zverev non era mai riuscito a esprimersi al meglio a Wimbledon, come testimoniava anche il fatto che non avesse mai superato gli ottavi di finale. La vittoria al Roland Garros sembra però aver aiutato il tedesco a svoltare il proprio rapporto con l’erba e, soprattutto, coi Championships, dove – come aveva anticipato Boris Becker prima dell’inizio del torneo – adesso non può che essere considerato uno dei favoriti alla vittoria finale.

Zverev mette pressione a Sinner e prepara il sorpasso in classifica su Alcaraz

La prestazione messa in mostra contro Fritz da Zverev è stata infatti una delle più brillanti del torneo e non può che essere anche un messaggio per Novak Djokovic e Jannik Sinner, che finora a Wimbledon non ha particolarmente brillato e non ha ancora dovuto affrontare giocatori particolarmente quotati come lo è invece lo statunitense e che dunque sarà chiamato ad alzare il proprio livello se vorrà confermarsi.

La vittoria contro Fritz permette a Zverev non solo di mettere pressione a Sinner in questo torneo, ma anche nel ranking. Non avendo punti da difendere (contrariamente all’azzurro che invece al massimo potrà non perdere punti) Sascha ha già guadagnato 800 punti in classifica e battendo la sorpresa del torneo Fery (che ha eliminato il nostro Flavio Cobolli) sarebbe certo del sorpasso du Alcaraz, diventando così lui il rivale di Jannik per la leadership del ranking. Inoltre vincendo il torneo Zverev di fatto raggiungerebbe nella Race ATP Sinner, che manterrebbe solo un misero vantaggio di 10 punti.