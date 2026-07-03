Zverev si nasconde e indica in Djokovic il vero rivale di Sinner per la vittoria di Wimbledon, che intanto snobba il tedesco preferendogli Berrettini e Dimitrov

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Con le eliminazioni a sorpresa di Rafael Jodar e Daniil Medvedev Jannik Sinner si ritrova la strada spianata verso la semifinale, dove potrebbe affrontare quello che al momento appare essere il suo unico vero rivale verso la conferma del titolo a Wimbledon, Novak Djokovic. Opinione condivisa anche da Alexander Zverev, che nonostante il successo al Roland Garros non si sente il principale avversario dell’azzurro.

Zverev a Wimbledon si sente inferiore a Sinner e Djokovic

Nonostante al Roland Garros sia riuscito finalmente a sfatare il tabù slam, a Wimbledon Zverev non sembra sentirsi tra i principali favoriti per la vittoria finale, come si evince dalle sue parole riportate da Eurosport: “In generale sulla terra battuta so di essere tra i favoriti e sapevo di essere il favorito a Parigi dopo l’eliminazione di Sinner. Qui non posso dire lo stesso. Possiamo dire che posso battere chiunque qui su gara secca e posso giocare bene ma ai miei occhi in questo momento sono il terzo nella lista dei favoriti, dopo Sinner e Djokovic che qui ha vinto sette volte”.

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Un’affermazione che certamente deriva dalla sua consapevolezza di non essere mai riuscito a esprimersi al meglio ai Championships (dove non ha mai superato gli ottavi) e in generale sull’erba, superficie sulla quale non è mai riuscito a conquistare un titolo e dove con ogni probabilità si ritrova sfavorito contro alcuni dei suoi eventuali avversari sulla via per il titolo, a partire dalla sua bestia nera Taylor Fritz, che potrebbe incontrare ai quarti di finale.

Sinner, l’unico vero rivale sembra essere Djokovic

Intanto con l’uscita di scena di Rafel Jodar e Daniil Medvedev, eliminati rispettivamente da Shintaro Mochizuki e Jan Lennard Struff, Sinner – che contro Brooksby è apparso in crescita rispetto alle sfide dei primi due turni – si ritrova con la strada sempre più spianata verso la semifinale dove potrebbe affrontare Djokovic, che al momento appare come l’unico suo vero rivale al titolo.

Zverev snobbato da Wimbledon, Berrettini gli sottrae il centrale

Intanto se Zverev non appare credere troppo nelle sue chance di trionfare a Wimbledon lo stesso sembrano pensare anche gli organizzatori, che evidentemente non lo vedono come uno dei protagonisti del torneo nonostante sia la testa di serie n°2 del tabellone maschile e il recente vincitore di Roland Garros. Per la seconda volta su tre match infatti Sascha non giocherà sul Centre Court ma sul Campo n°1, con gli organizzatori che al tedesco hanno preferito il derby statunitense tra Amanda Anisimova e Madison Keys e l’affascinante sfida tra Matteo Berrettini e Grigor Dimitrov, giocatori che in passato hanno dimostrato di sapersi destreggiare eccome su questi campi ma crollati al n°51 e 146 del ranking per via degli infortuni.