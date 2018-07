Witsel è tornato in Europa

La nostalgia per l'Europa ha avuto il sopravvento: Axel Witsel ha lasciato la Cina e il Tianjin Quanjian, che pure lo aveva riempito di soldi.

Il centocampista belga ha già superato le visite mediche con il Borussia Dortmund e sarà quindi un calciatore dei gialloneri.

In passato, sulle tracce di Witsel, ci fu a lungo la Juventus. Che però nulla potè di fronte alla mega offerta degli asiatici, nelle cui casse ora i tedeschi verseranno 20 milioni di euro per il cartellino del classe 1989 ex Zenit San Pietroburgo.

SPORTAL.IT | 31-07-2018 13:35